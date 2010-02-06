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۱۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۴۶

در نامه‌ای به کفاشیان/

کاشانی خواهان پرداخت پاداش پیروزی سرخپوشان در شهرآورد 68 شد

کاشانی خواهان پرداخت پاداش پیروزی سرخپوشان در شهرآورد 68 شد

سرپرست باشگاه پرسپولیس در نامه‌ای به رئیس فدراسیون فوتبال خواهان پرداخت پاداش پیروزی این تیم در شهرآورد 68 تهران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاشانی ضمن تقدیر از حسن تدبیر فدراسیون فوتبال در تصمیم برای اهدای جایزه ویژه به تیم برنده شهرآورد تهران، آن را موجب افزایش انگیزه بین بازیکنان و کادر فنی دو باشگاه توصیف کرد و خواستار همکاری در پرداخت این پاداش به باشگاه پرسپولیس شد.

در بخشی از نامه حبیب کاشانی به علی کفاشیان آمده است: " ضمن تشکر از جنابعالی و همه دست اندرکاران برگزاری شهرآورد شصت و هشتم، برخود لازم می دانم از جنابعالی که با اتخاذ این تدبیر، موجب شدید تا انگیزه پیروزی در این شهرآورد برخلاف چندین بازی گذشته در بین کادر فنی و بازیکنان دو باشگاه، به طور جدی ایجاد شود تشکر ویژه نمایم".

کاشانی در پایان از کفاشیان خواسته است دستور پرداخت این پاداش به باشگاه پرسپولیس را صادر کند.

کد مطلب 1030662

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