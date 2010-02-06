اتابک نادری درباره وضعیت تعویض و بازسازی امکانات نور و صدای تماشاخانه سنگلج به خبرنگار مهر گفت: در ایام برگزاری بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر تجهیزات جدید نور و صدای تماشاخانه سنگلج خریداری و نصب شد. میکس صدای جدید 22 خطی و 15 پروژکتور نو تجهیزاتی هستند که خریداری و نصب شدند همچنین بازسازی خط صدا و نور سالن نیز انجام شد.



مدیر تماشاخانه سنگلج درباره بازسازی‌های دیگر این سالن تئاتری گفت: تعدادی کارهای عمرانی باید در تماشاخانه سنگلج انجام شود در این ارتباط به دنبال جذب همکاری شهرداری منطقه 12 هستیم که همواره حمایت‌های خوبی از تماشاخانه سنگلج داشته‌اند. قصد داریم در اتاق‌های بازیگران و گریم سالن کولرهای خنک کننده‌ای نصب و کف‌پوش‌ها را هم تعویض کنیم ، به زوی این کارهای عمرانی هم انجام می‌شوند.



مسئول پیگیری ثبت روز ملی تئاتر در تقویم رسمی کشور درباره وضعیت مراحل طی شده این طرح اظهار داشت: در حال حاضر استعلامی از معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ثبت روز ملی تئاتر صورت گرفته که بعد از پاسخ استعلام طرح ثبت روز ملی تئاتر در تقویم رسمی کشور به شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد. امیدوارم که تا پایان سال جاری وضعیت ثبت این روز مشخص شود.