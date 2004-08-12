مخالفت بنگلادش با اعزام نيرو به عراق

به گزارش خبرگزاري مهر ، مرشد خان وزير امورخارجه بنگلادش درگفتگويي با خبرگزاري رويترز دراين باره اعلام كرد بحران عراق، درگيري ميان مسلمانان وغيرمسلمانان نيست، بلكه به مربوط به دموكراسي ومبارزه با سركشي و تروريسم جهاني است.



عربستان سعودي جولاي گذشته در ديدار وزير امور خارجه آمريكا از اين كشور، پيشنهاد اعزام نيروهاي اسلامي و عربي را به عراق مطرح ساخت.



پس ازطرح اين پيشنهاد، نام كشورهاي پاكستان، بنگلادش، مالزي، يمن ، الجزاير و مغرب براي اعزام نيرو به عراق مطرح شد.



وزير امور خارجه بنگلادش كه كشورش روابط خوبي با رياض و واشنگتن دارد ادامه داد: به نظر مي رسد استقرار نيروهاي اسلامي در عراق مشكلات را در اين كشور افزايش مي دهد ، نياز به شيوه اي چند گانه داريم.



گفتني پيش از اين مردم بنگلادش در مناسبتهاي گوناگون به شدت با حمله نظامي آمريكا به عراق و ادامه اشغال اين كشور مخالفت خود را ابراز كرده بودند. گروه هاي ديني اين كشور نيز مخالف خود را با اعزام نيرو به عراق اعزام كردند.



اما بنگلادش در سال 1991 ميلادي و در جريان نخستين حمله نظامي آمريكا و نيروهاي ائتلاف به عراق نيروهايي را به عراق اعزام كرد.



پاكستان والجزايرهم پيش از اين اعزام نيرو به عراق را رد كردند، يمن و ليبي نيز خروج نيروهاي اشغالگر از عراق را پيش شرط حضور نيروهايي اين كشور درعراق دانستند.

وزير امور خارجه بنگلادش ادامه داد: كشورش بيشترين مشاركت را در گروه هاي پاسدارصلح سازمان ملل متحد داشته است و داكا آماده است تا در غالب نيروهاي سازمان ملل متحد و تحت نظارت اين سازمان و موافقت ملت عراق، درامورامنيتي اين كشورمشاركت كند.