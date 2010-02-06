درخواست از شورایعالی انقلاب فرهنگی برای ارائه دروس به زبان انگلیسی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی صبح امروز شنبه در یازدهمین جشنواره ابن سینا در محل تالار ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: ما از شورای عالی انقلاب فرهنگی می خواهیم که به ما اجازه دهد که بتوانیم در شعبه بین المللی دانشگاه در جزیره کیش تدریس به زبان انگلیسی داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر از میان 47 هزار دانشجوی خارجی در مالزی 27 هزار دانشجو ایرانی هستند و این نشان می دهد که آنها برای دانش و حضور بین المللی برنامه ریزی کرده اند.

لاریجانی با اشاره به تدوین نقشه جامع علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: دانشگاه قصد دارد به قطب علمی منطقه در حوزه تحصیلات تکمیلی بدل شود.

وی اضافه کرد: دانشگاه در برنامه ریزی خود ایجاد قطب سلامت و گردشگری، ایجاد چهار پژوهشگاه، تکمیل سریع تر شهر دانش و سلامت و برنامه ریزی برای توسعه آموزش و پژوهش در چهار سال آینده را در نظر دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به تحصیل بیش از 10 هزار دانشجو در بزرگترین و قدیمی ترین دانشگاه علوم پزشکی کشور گفت: در حال حاضر دانشگاه قصد دارد که با توسعه پردیس بین المللی و دانشکده حوزه فناوریهای نوین و طب سنتی در این بخش فعالیت خود را توسعه دهد.

وی به ارائه فرصت آموزشی برای نخبگان اشاره و اضافه کرد: دوره های پذیرش دانشجوی پزشکی از کارشناسی، دوره ترکیبی MPH برای دانشجویان پزشکی و دوره مجازی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی از جمله این فرصت ها است.

لاریجانی در خصوص فعالیتهای پژوهشی این دانشگاه خاطرنشان کرد: یک هزار طرح پژوهشی در سال در دانشگاه ارائه می شود اما به دلیل کمبود بودجه تنها نیمی از آنها را می توان از نظر مالی تامین کرد.

وی رشد تولیدات علمی این دانشگاه را خوب ارزیابی کرد و گفت: این رشد برای شتاب بیشتر به حمایت نیاز دارد تا بتواند بهتر از گذشته به روند خود ادامه دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به حضور دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه بندی های جهانی اشاره کرد و افزود: رتبه 368 در رتبه بندی تایمز، کسب رتبه زیر 500 در رتبه بندی شانگهای و دانلود بیش از 600 هزار بار مجلات دانشگاه نشان از توان پژوهشی دانشگاه دارد.

وی در خصوص حوزه ارائه خدمات در دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: ما توانسته ایم پوشش خدمات را با اجرایی کردن اصل 44 در بخش خدمات آموزشی به 100 درصد برسانیم اما مشکل اصلی این است که دانشگاه 50 میلیارد تومان از بیمه ها طلبکار است و این چرخه معیوب پرداخت نشدن بدهی های دانشگاه کار درمان را به تعطیلی می کشاند.

به گزارش مهر، یازدهمین جشنواره ابن سینا امروز شنبه 17 بهمن با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونان تحقیقات و فناوری، آموزشی و دانشجویی وزارت بهداشت در تالار ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

این جشنواره هر ساله همزمان با سالروز تاسیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در 15 بهمن سال 1313 هجری شمسی و با اعطای جوایزی از جمله جایزه کشوری ابن ‌سینا و جوایز آموزش پزشکی، حکیم جرجانی، اخلاق پزشکی و پیشکسوتان برگزار می شود.