سرگردانی پنج ساعته مسافران پرواز 3824 زاهدان - تهران

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، دقایقی پیش یکی از مسافران این پرواز در تماس با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: پرواز 3824 زاهدان به مقصد تهران که قرار بود ساعت 9 صبح امروز انجام شود، پس از دوبار سوار و پیاده کردن مسافران هنوز انجام نشده است.

حامد کیخا افزود: یکبار پس از حدو 1.5 ساعت تأخیر مسافران سوار هواپیما شدند که پس از حدود 10 دقیقه از سوار شدن خلبان اعلام کرد که به علت نقص فنی پرواز با تأخیر انجام می شود و از مسافران خواست هواپیما را ترک کنند.

وی اضافه کرد: پس از پیاده شدن مسافران این پرواز و انتظار حدود 45 دقیقه ای دوباره از مسافران خواسته شد تا سوار هواپیما شوند که متأسفانه باز هم پس از حدود دو ساعت هواپیما به پرواز در نیامده و دوباره از مسافران درخواست ترک هواپیما شد تا نقص فنی برطرف شود .

معاون اداره کل فرودگاه های استان در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: این هواپیما از نوع بویینگ 747 و متعلق به شرکت آسمان است و به علت نقص فنی هنوز نتوانسته است، پرواز کند.

حسن اعرابی مقدم افزود: احتمال خیلی ضعیف است که به این زودی مشکل هواپیما برطرف شود و در حال حاضر تلاش برای تعمیر و حل مشکل ادامه دارد.

وی در پاسخ به این سئوال که وضعیت مسافران این پرواز چه می شود، گفت: در صورت برطرف نشدن نقص فنی هواپیمای مذکور مسافران با دو پرواز شرکت ایران ایر که 45 دقیقه دیگر پرواز خواهد کرد و پرواز امشب شرکت ماهان به تهران خواهند رفت.

این در حالیست که پروازهایی را که معاون فرودگاه های سیستان و بلوچستان ذکر کرد، تمام بلیتهای آنها به فروش رفته و جایی برای این مسافران وجود ندارد.

در حال حاضر مسافران در فرودگاه ازدحام کرده و کسی پاسخگوی آنها نیست و هیچگونه پذیرایی و امکاناتی نیز در اختیار مسافران قرار نگرفته است.