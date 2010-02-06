آغازساخت نمونه پروازی ماهواره مصباح2/ زمان الکترونیکی شدن انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور امروز شنبه در حاشیه چهارمین همایش فناوری اطلاعات و ارتباطات در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ماهواه مصباح 2 ادامه ماهواره مصباح است، افزود: ماهواره مصباح از سالها پیش در کشور ساخته شده است و با توجه به مشکلاتی که در جهت پرتاب این ماهواره ایجاد شده بود تصمیم گرفته شد تا ماهواره مصباح 2 طراحی شود.

وی با اشاره به رونمایی ماهواره مصباح 2 در روز 14 بهمن روز ملی فضا، ادامه داد: با رونمایی از این ماهواره هم اکنون نسبت به ساخت نمونه پروازی آن اقدام شده است.

راه اندازی مترواترنت در کرمان

تقی پور از راه اندازی مترواترنت در کرمان خبر داد و گفت: با راه اندازی موفق مترواترنت در استان قم، راه اندازی این شبکه نیز تا ماههای آینده در استان کرمان راه اندازی خواهد شد.

وی راه اندازی این شبکه را گام اولیه برای کاربردی کردن نسل جدید شبکه های مخابراتی دانست و اضافه کرد: این نسل از شبکه های مخابراتی، پهنای باند زیاد که برای ارائه خدمات الکترونیکی موردنیاز است را فراهم می کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه از شبکه مترواترنت می توان مستقل از اینترنت در فضای تبادل اطلاعات داده های حجیم بهره گرفت، خاطر نشان کرد: در حال حاضر این امکان در استان قم فراهم شده است و از مسئولان این استان خواسته شده است تا امکانات لازم را برای تسهیل انتقال از فضای فیزیکی به مجازی با استفاده از این شبکه فراهم کنند.

تقی پور با اشاره به مشکلات کشور در زمینه پهنای باند افزود: این مشکل در استان قم برطرف شد اما در سایر مناطق این مشکل همچنان موجود است این پهنای باند شاید بتواند خدماتی را ارئه کند اما در سالهای آتی باید به سمت شبکه های آتی ارتباطی حرکت کنیم تا بتوانیم امکانات وسیع تری را برای کاربران فراهم کنیم.

انجام خدمات الکترونیکی بین دستگاهها تا سقف 70 درصد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه راه اندازی دولت الکترونیکی نیاز به هم افزایی و همکاری همه دستگاهها دارد، گفت: در حال حاضر تنها 10 درصد دولت الکترونیکی محقق شده است و امیدواریم با یکپارچگی و هم افزایی سایر دستگاهها بتوانیم گامهای موثری را در این زمینه برداریم.

تقی پور، با بیان اینکه طی جلسه ای شاخصهای ایجاد دولت الکترونیک به رئیس جمهور ارائه شده است، اظهار داشت: ما در تدوین شاخصهای دولت الکترونیکی با احتیاط پیش رفتیم اما رئیس جمهور تاکید در ارتقای این شاخصها داشت که از جمله درصد خدمات الکترونیکی بین دستگاهها بود.

وی افزود: ما دراین شاخصها میزان خدمات الکترونیکی بین دستگاهها را 40 درصد در نظر گرفتیم اما رئیس جمهور تاکید بر افزایش این خدمات تا 70 درصد را داشتند.

الکترونیکی شدن انتخابات در انتهای برنامه پنجم توسعه

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: قرار است تا پایان برنامه پنجم کلیه شهروندان ایرانی کارت ملی هوشمند را دریافت کنند به نحوی که انتخابات بعد از برنامه پنجم به صورت تمام الکترونیکی برگزار شود.

وی با اشاره به شاخصهای دولت الکترونیکی در برنامه پنجم توسعه طبق این شاخصها قرار است تا پایان برنامه پنجم امور بانکی صددرصد الکترونیکی شود ضمن آنکه عرضه صددرصد کارتهای ملی هوشمند نیز هدف گذاری شده است.