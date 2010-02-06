توبرکولیناسیون 11 هزار راس گاو و گوساله در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مسعود دادفر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این تعداد تست از 203 واحد پرورش گاو در سطح استان انجام شده که در این راستا سه راس گاو راکتور سلی شناسایی و کشتار شده است

وی با اشاره به تست و آزمایش تعداد هفت هزار و 950 راس گاو از نظر بروسلوز (تب مالت) بیان داشت: بیماری های سل و بروسلوز جزء بیماری های خطرناک مشترک بین انسان و دام است که از طرق مختلف از جمله استفاده از شیر دام آلوده به انسان منتقل می شود.

رئیس اداره مبارزه با بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: در راستای پیشگیری از بیماری بروسلوز تعداد 12 هزار و 585 راس گاو و گوساله از ابتدای سال جاری علیه این بیماری واکسینه شده اند.

دادفر ادامه داد: به منظور کاهش اثرات سو خشکسالی و همچنین اجرای سیاستهای پیشگیرانه از بیماری های دامی، از ابتدای سالجاری بیش از 50 تن مکمل درمانی بین دامداران استان توزیع شده است.

وی گفت: درهمین راستا و طی مدت مشابه با مصرف مقدار 17 هزار لیتر سم، شش میلیون و 924 هزار مترمربع جایگاه نگهداری دام سمپاشی و ضد عفونی و یک میلیون و یکصد هزار دز واکسن آنتروتوکسمی بصورت رایگان تزریق شده است.

دادفر به تبعات و آثار سوء خشکسالی های چند سال گذشته بر جمعیت دام استان اشاره کرد و یادآور شد: جهت ادامه برنامه های حمایتی و جلوگیری از بروز بیماری های واگیردار اعتباری به مبلغ پنج هزار میلیون ریال در سال جاری مورد نیاز است.