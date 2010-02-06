مسیر راهپیمایی 22 بهمن در اهواز اعلام شد

عبدالعزیز فدعمیبه خبرنگار مهر در اهواز گفت: تلاش دشمنان ایجاد یاس و ناامیدی در مردم و ناکارآمد نشان دادن نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی مرهون تلاشهای حضرت امام خمینی(ره) و ایثارگری شهداء است، عنوان کرد: عزم مردم در دفاع از ارزش‌های انقلاب روز به روز راسختر شده است.

فرماندار اهواز گفت: با هماهنگی به عمل امده مسیر راهپیمای امسال از میدان بسیج فلکه ساعت، پل سلمان فارسی، خیابان آزادگان (24 متری)، میدان شهدا، خیابان آیت‌الله طالقانی تا حسینیه عاشقان ثارالله و زمان شروع راهپیمایی از ساعت 10 صبح مشخص شده است.

وی افزود: تمهیدات لازم جهت برگزاری هر چه باشکوهتر راهپیمایی 22 بهمن در اهواز فراهم شده و مردم انقلابی و شهید پرور اهواز امسال نیز همچون سالهای گذشته همگام با سایر هموطنان در جای جای میهن اسلامی عشق و ارادت خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی به نمایش در آورده و امید دشمنان نظام اسلامی را به یاس مبدل می‌کنند.