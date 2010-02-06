افتتاح دو مرکز توانبخشی بهزیستی خراسان شمالی

محمدرضا کاظم زاده ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: ساخت این مراکز بر عهده بخش خصوصی بهزیستی است.

وی اظهار داشت: در این مراکز به ازای هر سالمند پذیرش شده در مرکز روزانه سالمندان 600 هزار ریال یارانه و هر بیمار خانم اعصاب و روان در مرکز شبانه روزی یک میلیون و 200 هزار ریال ماهانه یارانه به بخش خصوصی پرداخت می شود.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت پذیرش در هر مرکز 50 نفر است که خدمات مختلف آموزشی توانبخشی در آنها ارائه می شود.

وی همچنین از آغاز عملیات ساخت یک مرکز روزانه آموزشی توانبخشی در شیروان توسط بخش خصوصی و با نظارت بهزیستی خبر داد و افزود: این مرکز در زمینی به مساحت هزار متر مربع و در زیربنای 342 متر مربع ساخته شده است.

مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی گفت: مرکز توانبخشی شیروان با ظرفیت 50 نفر و صرف دو میلیارد ریال هزینه ساخته خواهد شد که پس از بهره برداری به ازای هر توان جو 600 هزار ریال به این مرکز پرداخت خواهد شد.