به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین و آخرین مرحله از نخستین دوره مسابقات لیگ شنای آب‌های آزاد کشور امروز با حضور 26 شناگران از چهار استان ساحلی مازندران، گیلان، گلستان، بوشهر و تیم جزیره کیش در اسکله ساحلی منطقه آزاد کیش به مسافت سه کلیومتر در دو رده سنی جونان کمتر از 20 سال و بالای 20 سال برگزار شد.

در پایان رقابت‌های صبح امروز، تیم بوشهر در بخش عموم بالای 20 سال به عنوان قهرمانی دست یافت و در رده سنی جوانان زیر 20 سال تیم گیلان اول شد.

نتایج پایانی این رقابت‌ها به شرح زیر است:

رده سنی بالای 20 سال (عموم):

نتایج انفرادی: 1- عباس رستمی ازبوشهر با زمان 16/58/52 دقیقه، 2- آرمین محمدی از بوشهر با زمان 39/58/52 دقیقه، 3-نوید خادمی از بوشهر با زمان 21/33/53 دقیقه

رده سنی بالای 20 سال (عموم):

در بخش تیمی و در مجموع 4 مرحله تیم بوشهر با کسب 123 امتیاز بر سکوی نخست ایستاد، تیم گلستان با 110 امتیاز دوم شد و مازندران با 65 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

رده سنی جونان کمتر از 20 سال:

نتایج انفرادی: 1- سینا رجبی مقدم از گیلان با زمان 42/06/47 دقیقه، 2- مهبد ایوبی از گیلان با زمان 54/06/47 دقیقه، 3-علیرضا افسردیر از بوشهر با زمان 03/31/47 دقیقه

رده سنی جونان زیر 20 سال:

در بخش تیمی و در مجموع 4 مرحله تیم گیلان با 122 امتیاز اول شد، تیم بوشهر با 109 امتیاز دوم شد و تیم گلستان با 83 امتیاز مقام سوم را به خود اختصاص داد.

مراسم اختتامیه و اهدا جوایز این رقابت‌ها ظهر امروز با حضور امیرحسین آیت اللهی، سرپرست فدراسیون شنا و عبدالرضا میرشفیعی، مدیر عامل موسسه ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد کیش در اسکله ساحلی این جزیره برگزار شد.