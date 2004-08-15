آغاز مراحل اجرايي ساخت 182 سرويس بهداشتي در تهران

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، مهندس محمد جواد محمدي زاده با اعلام اين مطلب افزود: از سال گذشته تا كنون 76 دستگاه سرويس بهداشتي با 6 تا 8 چشمه در نقاط مختلف تهران جهت استفاده شهروندان به بهره برداري رسيده است.

به گفته وي سازمان پارك ها و فضاي سبز تهران نيز در سال جاري، عمليات ساخت 50 سرويس بهداشتي را در فضاهاي سبز و اطراف پارك هاي تهران با دسترسي آسان براي شهروندان آغاز كرده و تاكنون به طور متوسط ساخت اماكن مذكور 40 درصد پيشرفت داشته است.

معاون خدمات شهري شهرداري تهران همچنين تصريح كرد: مناطق 22 گانه شهرداري نيز در حال ساخت سرويس هاي بهداشتي مجهز در 50 نقطه تهران مي باشند و همزمان سازمان آتش نشاني نيز ساخت 26 سرويس بهداشتي را آغاز كرده است.

وي با تاكيد بر اينكه اغلب سرويس هاي بهداشتي در حال ساخت ، در آينده نزديك به بهره برداري خواهد رسيد، اظهار داشت: 50 سرويس بهداشتي ديگر نيز در مرحله عقد قرار داد و برگزاري مناقصه بوده و 30 دستگاه ديگر نيز توسط بخش خصوصي ساخته مي شود.

محمدي زاده در ادامه با اشاره به اينكه تهران به 250 سرويس بهداشتي فعال نياز دارد، افزود: 5 سرويس بهداشتي در مساجد و 26 دستگاه ديگر در نقاط مختلف شهر در حال تعمير و راه اندازي است .