به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان جشنواره ابن سینا هرساله همزمان با سالروز تاسیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در 15 بهمن سال 1313 هجری شمسی در حوزه آموزش و پژوهش معرفی می شوند که امسال نیز 20 جایزه در بخش پژوهش و 11 جایزه در بخش آموزش اعطا شد.

جایزه کشوری ابن ‌سینا شامل 80 میلیون ریال گرنت آموزشی به همراه 30 میلیون ریال هزینه شرکت در یک همایش یا کارگاه آموزشی خارج از کشور علاوه بر هدیه معاونت آموزشی وزارت بهداشت به دکتر حسین علی شهریاری از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که اکنون نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و استاد چشم پزشکی است، اعطا شد.

جایزه پیشکسوتان دانشگاه علوم پزشکی تهران به دکتر ماهرو میراحمدیان، دکتر عباس مدنی، دکتر حسن درریز و دکتر نرگس یاسا اعطا شد دکتر یحیی عقیقی نیز جایزه اخلاق پزشکی دانشگاه را دریافت کرد.

جوایز حکیم جرجانی در حوزه های مختلف به اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران اعطا شد. دکتر محمدرضا نیکوبخت و دکتر حبیب مظاهری از دوره بالینی دانشکده پزشکی، دکتر ایرج راگردی کاشانی از دوره علوم پایه دانشکده پزشکی، دکتر طاهره حسین زاده نیک از دانشکده دندانپزشکی، دکتر محسن امینی از دانشکده داروسازی، دکتر طلعت مختاری آزاد از دانشکده بهداشت، سیده فاطمه واثق رحیم پرور از دانشکده پرستاری و مامایی، زهرا فخاری از دانشکده توانبخشی و دکتر فریبا نباتچیان از دانشکده پیراپزشکی این جوایز را دریافت کردند.

در بخش پژوهش نیز جایزه پژوهشگر برتر بالینی به دکتر اصغر آقامحمدی، جایزه پژوهشگر برتر علوم پایه به دکتر مهدی محبعلی، جایزه پژوهشگر جوان بالینی به دکتر نیما پروانه و جایزه پژوهشگر جوان علوم پایه به دکتر علی محمدی اعطا شد.

جایزه پژوهشگر برتر معرفی شده از دانشگاه تهران به دکتر محمدرضا گنجعلی اعطا شد و مجری طرح پژوهشی اندازه گیری ترکیبات دارویی با استفاده از آنالیز جریانی نیز از این دانشگاه به عنوان طرح پژوهشی برتر دانشگاه تهران جایزه خود را دریافت کرد.

جوایز بخش پژوهش جشنواره ابن سینا همچنین به مقاله معتبر انگلیسی بر اساس ضریب تاثیر، مقاله معتبر انگلیسی بر اساس ارجاعات، طرح پژوهشی پایان یافته، جذب اعتبار از منابع خارج از دانشگاه و تالیف کتاب اعطا شد. نوآوری در خدمات بالینی، پایان نامه پژوهشی و سایت اینترنتی برتر از دیگر بخشهایی بودند که برگزیدگان آنها جوایز خود را در یازدهمین دوره جشنواره ابن سینا دریافت کردند.