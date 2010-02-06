علی معماریان در گفتگو با خبرنگار مهر در ماهشهر اظهار داشت: هم‌اکنون کمپرسور هوای ابزار دقیق (40U-94050) دارای ظرفیت اسمی حداکثر 500 KG/HR و فشار 255 BARA قادر به تامین هوای مورد نیاز تمامی تجهیزات ابزار دقیق در این مجتمع و در زمان قطع هوا هستند.

وی افزود: کمپرسور تولید نیتروژن با فشار متوسط (42U-12090) این مجتمع نیز که به تازگی راه‌اندازی شده، با ظرفیت اسمی در حدود 75 KG/HR، با حداکثر فشار 19 BARA در حال فعالیت است.

مدیر عامل پتروشیمی اروند خاطرنشان کرد: همچنین کمپرسور تولید نیتروژن با فشار بالا (42U-12050) با ظرفیت تولید NH 50 KG/HR و فشار 228 BARA در مدار قرار گرفته، به این ترتیب این مجتمع امکان تولید بخار با فشار پایین، با ظرفیت 40844 KG/HR، دمای 460 درجه سانتیگراد و فشار شش BARE را دارد.

به گفته مدیر عامل این مجتمع، پتروشیمی اروند قرار است طبق برنامه با ظرفیت 70 درصد تولید PVC را آغاز ‌و در سال نخست رقمی در حدود 210 تا 220 هزار تن از این محصول را تولید کند و سپس ظرفیت تولید را ارتقا دهد.

معماریان‌ افتتاح پتروشیمی اروند را عاملی برای ارتقای جایگاه صنعت پتروشیمی ایران در جهان دانست و تاکید کرد: این مجتمع پس از بهره‌برداری به عنوان بزرگ‌ترین زنجیره تولید PVC در جهان شناخته می‌شود.

وی اظهار داشت: مجتمع پتروشیمی اروند با هدف تولید یک میلیون و 500 هزار تن کلر آلکالی و پی.وی.سی در سال شامل واحدهای کلرآلکالی(CA)، وینیل کلراید سوسپانسیون (S-PVC)، پلی وینیل کلراید امولسیون (E-PVC)، وینیل کلراید (VCM) و اتیلن دی کلراید (EDC) ساخته شده است.

وی گفت: قرارداد مهندسی و خرید (E.P) به کنسرسیوم شرکت اوده آلمان و سازه ایران واگذار و هم اکنون تمام تجهیزات داخلی و خارجی واحدها وارد و از سوی پیمانکاران ایرانی نصب شده است.

مدیر عامل پتروشیمی اروند خاطرنشان کرد: طبق طراحی، پتروشیمی اروند با تولید سالانه 343 هزار تن وینیل کلراید منومر (VCM) و ارسال آن به واحد پلی‌وینیل کلراید (PVC)، دو نوع محصول سوسپانسیون و امولسیونی از آن تولید و عرضه کند.

معماریان اظهار داشت: در این مجتمع به منظور راه‌اندازی و بهره‌برداری از واحد کلرآلکالی و زنجیره PVC، نیاز به ساخت هشت پروژه جنبی شامل شست و شوی نمک، تغلیظ اسید سولفوریک، خطوط لوله انتقال آب نمک، برج‌های خنک‌کننده، پروژه OFF SIT، تاسیسات غیر صنعتی، واحد اکسیژن و خطوط لوله محصول از مجتمع تا اسکله شماره دو بندر امام است.