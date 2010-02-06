به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبدالرسول پیشاهنگ ظهر شنبه در مراسم افتتاح پست موقت 132 کیلوولت لمزان در بندرلنگه که با حضور استاندار به بهره برداری رسید، گفت: در چهار سال اخیر طول خطوط و ظرفیت برق هرمزگان هر کدام به طور جداگانه 50 درصد افزایش یافته است که این روند با توجه به برنامه‌های توسعه باید در دولت دهم سرعت بیشتری یابد.

پیشاهنگ بیان کرد: در پایان برنامه توسعه پنجم ظرفیت شبکه‌ها و جریان الکتریسته در خطوط باید 100 درصد در هرمزگان افزایش یابد.

پیشاهنگ اذعان داشت: امیدواریم تا سال آینده پست اصلی لمزان را مورد بهره‌برداری قرار دهیم تا از این طریق شرکت برق منطقه‌ای بتواند خدمات مطلوب‌تر و پایدارتری را که مشترکین لمزان و فدل ادامه دهند.

حسین هاشمی‌تختی استاندار هرمزگان در این مراسم بیان کرد: پیوند مردم و دولت یک پیوند ناگستنی است و همراهی مردم در مسائل سیاسی و عمرانی نشانگر اتحاد و همدلی مردم با انقلاب است و دولت از این همراهی دلگرم است.

همچنین در این روز استاندار هرمزگان در مراسم کلنگ زنی پروژه‌های تکمیلی بلوار ورودی لمزان و احداث پارک ترافیک کودک این شهر از توابع بندرلنگه افزود: احداث فضاها و پارک‌های مختلف در سطح شهرها نیز علاوه بر عهده‌گیری نقش آموزشی در ارتقای سرانه‌های مختلف رفاهی نقش مهمی دارد که امید است به این مسئله در لمزان توجه بیشتر شود.

وی بیان داشت: در شرایط کنونی حضور آگاهانه همه افراد به ویژه جوانان در جامعه برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن و نقش آن در این زمینه کمتر از نقش‌آفرینی و حضورشان در مقابله دشمنان در دفاع مقدس نیست.

هاشمی‌تختی با بیان اینکه دستاوردهای این نظام به هیچ وجه قابل قیاس با قبل از انقلاب نیست، بیان داشت: امروزه دستاوردهای علمی و فرهنگی جوانان ایران اسلامی زبانزد تمام جهانیان است در حالیکه قبل از انقلاب کشور ما کاملا به بیگانگان وابسته بود.