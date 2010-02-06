ساخت نوعی چسب که با کمک آن می توان روی دیوار راه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون دانشمندان موفق شده بودند با الهام از مارمولکهای خانگی چسبهای بسیار قوی را بسازند.

اکنون محققان دانشگاه کورنل دستگاهی را ایجاد کردند که مکانیزم پاهای سوسک ساکن فلوریدا را تقلید می کند این سوسک می تواند با نیروی صد برابر بیشتر از وزن خود و با کمک فشار سطحی آب به سطوح مختلف بچسبد.

این دانشمندان با الهام از این ویژگی، سیستمی را ساختند که از دو طبقه تشکیل شده است.

در طبقه زیرین یک محفظه برای آب قرار گرفته است و در طبقه دوم حفره هایی ایجاد شده اند قطر این حفره ها چند میکرون (چند میلیونیوم متر) است. همچنین یک باتری 9 ولتی انرژی این دستگاه را تامین می کند و موجب می شود که قطرات آب از محفظه و از طریق سوراخهای لایه فوقانی با فشار جریان یابند و فشار سطحی آب، دستگاه را به هر سطحی بچسباند.

برای جدا کردن دو سطح کافی است که میدان الکتریکی ایجاد شده توسط باتری قطع شود و آب به جای اصلی خود بازگردد.

براساس گزارش Wired News، در این خصوص این محققان اظهار داشتند: "در تجربیات روزمره ما، این فشار نسبتا ضعیف است، اما بر پایه تعداد حفره ها می توان یک نیروی بسیار زیاد ایجاد کرد. برای مثال یکی از نمونه های آزمایشی این دستگاه چسبنده وزنی حدود 30 گرم دارد. با کاهش ابعاد حفره ها و افزایش تعداد آنها نیروی چسب افزایش می یابد."

این دانشمندان در حال ساخت دستگاه چسبنده جدیدی هستند که مساحت آن حدود شش سانتیمتر مربع با میلیونها سوراخ یک میکرونی است. این چسب می تواند حدود 8 کیلوگرم را به هر سطحی بچسباند.

محققان امیدوارند در آینده با استفاده از این دستگاه امکان حرکت انسان بر روی دیوار همانند مرد عنکبوتی را میسر کنند.