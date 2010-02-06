130 مدرسه در استان زنجان فاقد نمازخانه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، باقر اکبرپور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سفر اخیر رئیس ستاد اقامه نمارجمعه کشور به زنجان ساخت 59 باب نمازخانه مدارس تصویب شده بود افزود: پنج نمازخانه توسط اداره کل اوقاف،‌ 10 باب توسط مجمع خیرین استان و 10 باب توسط معاونت مشارکتهای مردمی سازمان آموزش و پرورش استان زنجان نیز در مدارس با بیش از پنج کلاس بقیه نمازخانه ها نیز اداره کل صنایع و معادن با مشارکت شرکتهای صنعتی احداث خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم ردیف اعتباری را در سفر دور سوم هیت دولت به استان زنجان 100 باب از این تعداد در قالب مصوبات سفر بگیریم.

اکبرپور ادامه داد: ساخت 100 باب نمازخانه در مدارس کمتر از پنج کلاس درس در استان در دور دوم سفر رئیس جمهوری مصوب شده بود.

وی بیان داشت: مرحله دوم تجهیز نمازخانه های مدارس استان زنجان با تخصیص یک میلیارد ریال اعتبار اجرا می شود.

مدیر مشارکتهای مردمی سازمان آموزش و پرورش استان زنجان با بیان اینکه مرحله اول این طرح با صرف سه میلیارد و 50 میلیون ریال اعتبار در مدارس استان زنجان اجرا شد افزود: برخی از مدارس استان با توجه به جمعیت دانش آموزی و به دلیل پراکندگی روستاها نیازی به نمازخانه ندارند.

اکبرپور ادامه داد: نبود فضای مناسب مهمترین عمل در زمینه عدم تمایل بسیاری از دانش آموزان برای اقامه نماز است.

وی در ادامه از فعالیت 150 نفر مبلغ زن و مرد در سطح مدارس استان زنجان خبرداد و گفت: در تلاش هستیم با افزودن تعداد مبلغان نسبت به توسعه حوزه بینش دینی دانش آموزان اقدام کنیم.