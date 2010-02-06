شهرداری تهران برای میادین اصلی پایتخت نماد ویژه طراحی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله ملاصالحی روز شنبه در حاشیه مراسم رونمایی از سردر دانشگاه تربیت مدرس در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر برنامه های جدید سازمان زیباسازی برای میادین تهران، گفت: در صورتی که از لحاظ بودجه و منابع مالی به مشکل برنخوریم طرح ساخت نمادهای هنری و زیبا برای میادین شهری را با جدیت ادامه خواهیم داد.

وی افزود: بخشی از طرح میدان انقلاب رونمایی شده و برای مردم قابل مشاهده است اما سازمان از طریق مهندسین مشاور و طراحانی که به خدمت گرفته درخواست کرده طرحی زیبا متناسب با هویت و اهمیت این میدان مهم طراحی کنند.

ملاصالحی در مورد دلیل برگزار نشدن برنامه خاصی برای رونمایی از طرح کنونی میدان انقلاب گفت: حقیقت این است که سرعت انجام کارها در شهرداری چنان زیاد است که به انجام مراسم رونمایی برای همه کارها نمی رسیم اما برای فاز دوم طرح که ساخت نماد اصلی میدان است این کار را خواهیم کرد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران همچنین با اشاره به لزوم داشتن برنامه مدیریت واحد شهری برای پایتخت گفت: مطمئنأ بدون داشتن مدیریت واحد شهری انجام کارها در شهر تهران ممکن نخواهد بود چرا که این مهم لازمه انجام درست امور در این شهر بزرگ است.

ملاصالحی همچنین در رابطه با وجود برخی فضاها و مکانهای نازیبا در تهران و لزوم اصلاح آن، گفت: سازمان زیباسازی تنها یکی از نهادهای مرتبط در این زمینه است و اگر همه نهادها و ارگانها مسئول در این زمینه برای رفع این معضل از چهره شهر تهران همکاری کنند این مشکل فرهنگی و شهری حل خواهد شد.