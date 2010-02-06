صنعتی کردن کشاورزی منجر به کاهش چشمگیر هدر رفت آب می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن شرکا ظهر شنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: از آنجا که بیش از 90 درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی استفاده می شود باید قبل از هر چیز در صدد بهینه کردن مصرف آب و دستیابی به روشهای افزایش راندمان آب در این بخش باشیم.

رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی اظهار داشت: میزان راندمان آب در بخش کشاورزی با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد که به دلیل روشهای سنتی آبیاری است.

شرکا آموزش مستقیم و عملی روشهای نوین آبیاری و نحوه صرفه جویی در مصرف آب به کشاورزان را مهمترین وظیفه جهاد کشاورزی خواند و تصریح کرد: اگر فرهنگ لزوم صرفه جویی در مصرف آب تبیین نشود حتی با تجهیز کردن مزارع به سیستمهای نوین آبیاری نمی توان اسراف را در این بخش به طور کامل از بین برد پس باید سعی در تغییر باور مردم داشته باشیم و در کنار آن از تجهیزات نوین استفاده کنیم.

وی در خصوص آلایندگی پساب کارخانجات و روش حل این معضل گفت: شکی نیست که پساب برخی از کارخانجات و صنایع خاص بسیار آلاینده هستند اما امروزه در دنیای صنعتی این معضل را با استفاده از تکنولوژی رفع کرده اند نه اینکه آن صنعت را به کلی حذف کنند چون این کار با اصل توسعه و پیشرفت کشور در تناقض است.

رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی افزود: بدون شک تمامی صنایع سعی در کاهش میزان آلایندگی واحد خود دارند و در این راه دولت باید با تخصیص اعتبارات لازم شرایط تهیه تجهیزات را فراهم کند.

شرکاء با تاکید بر لزوم جداسازی آب شرب از آب مصرفی جامعه گفت: با عملی شدن این طرح بخش زیادی از هزینه های ناشی از تصفیه تمامی آبها کاهش خواهد یافت.

وی وجود یک استراتژی بلند مدت و انعطاف پذیر را برای صنعت آب کشور بسیار الزامی دانست و بیان کرد: حرکتهای مقطعی دستگاه های دولتی و متصدیان آب کشور و نبود یک برنامه بلند مدت و واضح باعث سر درگمی جامعه در نحوه مصرف آب و کاهش بیشتر منابع آبی شده است.