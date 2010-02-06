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۱۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۵۴

صادقی خبرداد:

برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در 22 نقطه استان تهران

سرپرست سازمان بازرگانی استان تهران از برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در 22 نقطه استان تهران از 12اسفند به مدت 11 روز خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بازرگانی یدالله صادقی از برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در 22 نقطه استان تهران خبر داد و گفت: نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا از 12 اسفند ماه امسال به مدت 11 روز با حضور 4 هزار و 200 واحد صنفی برگزار خواهد شد.

 

سرپرست سازمان بازرگانی استان تهران افزود: بر اساس توافقات انجام شده با مجامع امور صنفی، اجناس و کالاها در این نمایشگاه‌ها حداقل با 15 درصد تخفیف عرضه خواهند شد.

 

وی با اعلام اینکه برای ارائه تسهیلات بیشتر به مردم به غرفه‌داران و عرضه‌کنندگان مایحتاج عمومی مردم در این نمایشگاه‌ها یارانه پرداخت خواهیم کرد، از افزایش 10 درصدی غرفه‌های ایجاد شده در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد.

 

صادقی تصریح کرد: کمیته قیمت‌گذاری و کنترل کیفیت در یک مکان واحد، همه کالاهایی را که قرار است در نمایشگاه عرضه شوند، از نظر کیفیت و قیمت کنترل می‌کند و سپس این کالاها نشانه‌گذاری و پلمب می‌شوند.

 

وی با تاکید بر این نکته که همه کالاهای عرضه‌شده در نمایشگاه‌ها از کیفیت مطلوبی برخوردار هستند، تصریح کرد: غرفه‌داران موظف هستند یکی از نمونه‌های پلمب‌شده را در محل دید مردم قرار دهند و همان نمونه را به مردم عرضه کنند که البته بازرسان مستقر در نمایشگاه نیز این جریان را کنترل می‌کنند.

 

این مقام مسئول در ادامه از برگزاری نمایشگاه صنایع غذایی برتر و جشنواره نوروزی تولیدکنندگان و فروشندگان صنف پوشاک خبر داد و گفت: نمایشگاه صنایع غذایی برتر از 27 بهمن‌ماه به مدت 10 روز در محل مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود و برترین و معتبرترین مواد غذایی و شوینده‌ها و مواد بهداشتی در این نمایشگاهه عرضه می‌شوند.

 

سرپرست سازمان بازرگانی استان تهران همچنین با اشاره به جشنواره نوروزی پوشاک تصریح کرد: دو هزار واحد صنفی از اول اسفندماه با حداقل 10 درصد تخفیف به عرضه کالاها در این جشنواره اقدام خواهند کرد.

 

وی افزود: مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی، کم‌فروشی، احتکار یا مصادیقی از این قبیل با تلفن 124، سازمان بازرگانی را در جریان بگذارند و مطمئن باشند که در ظرف تنها نیم ساعت،‌ بازرسان ما برای بررسی مشکل در محل حاضر خواهد بود.

کد مطلب 1030716

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