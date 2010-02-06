به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بازرگانی یدالله صادقی از برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در 22 نقطه استان تهران خبر داد و گفت: نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا از 12 اسفند ماه امسال به مدت 11 روز با حضور 4 هزار و 200 واحد صنفی برگزار خواهد شد.

سرپرست سازمان بازرگانی استان تهران افزود: بر اساس توافقات انجام شده با مجامع امور صنفی، اجناس و کالاها در این نمایشگاه‌ها حداقل با 15 درصد تخفیف عرضه خواهند شد.

وی با اعلام اینکه برای ارائه تسهیلات بیشتر به مردم به غرفه‌داران و عرضه‌کنندگان مایحتاج عمومی مردم در این نمایشگاه‌ها یارانه پرداخت خواهیم کرد، از افزایش 10 درصدی غرفه‌های ایجاد شده در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد.

صادقی تصریح کرد: کمیته قیمت‌گذاری و کنترل کیفیت در یک مکان واحد، همه کالاهایی را که قرار است در نمایشگاه عرضه شوند، از نظر کیفیت و قیمت کنترل می‌کند و سپس این کالاها نشانه‌گذاری و پلمب می‌شوند.

وی با تاکید بر این نکته که همه کالاهای عرضه‌شده در نمایشگاه‌ها از کیفیت مطلوبی برخوردار هستند، تصریح کرد: غرفه‌داران موظف هستند یکی از نمونه‌های پلمب‌شده را در محل دید مردم قرار دهند و همان نمونه را به مردم عرضه کنند که البته بازرسان مستقر در نمایشگاه نیز این جریان را کنترل می‌کنند.

این مقام مسئول در ادامه از برگزاری نمایشگاه صنایع غذایی برتر و جشنواره نوروزی تولیدکنندگان و فروشندگان صنف پوشاک خبر داد و گفت: نمایشگاه صنایع غذایی برتر از 27 بهمن‌ماه به مدت 10 روز در محل مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود و برترین و معتبرترین مواد غذایی و شوینده‌ها و مواد بهداشتی در این نمایشگاهه عرضه می‌شوند.

سرپرست سازمان بازرگانی استان تهران همچنین با اشاره به جشنواره نوروزی پوشاک تصریح کرد: دو هزار واحد صنفی از اول اسفندماه با حداقل 10 درصد تخفیف به عرضه کالاها در این جشنواره اقدام خواهند کرد.

وی افزود: مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی، کم‌فروشی، احتکار یا مصادیقی از این قبیل با تلفن 124، سازمان بازرگانی را در جریان بگذارند و مطمئن باشند که در ظرف تنها نیم ساعت،‌ بازرسان ما برای بررسی مشکل در محل حاضر خواهد بود.