67 واحد تولیدی دانه بندی شن وماسه در مازندران فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در نکاء، علیرضا یوسف نژاد پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح یک واحد تولیدی شن و ماسه اظهار داشت: 45 واحد از این میزان از واریزه های کوهی استفاده می کنند.

وی افزود: بقیه واحد های تولیدی مواداولیه خود را از بسترهای رودخانه با مجوز استانداری دریافت تامین می کنند.

معاون برنامه ریزی سازمان صنایع و معادن مازندران یادآور شد: واحد های تولیدی دانه بندی شن و ماسه استان با رعایت استانداردهای لازم بازار مناسبی دارند.

وی خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی دانه بندی شن و ماسه تنها در بخش تامین سرمایه در گردش مشکل دارند و بانکها باید بیشتر در این خصوص همکاری کنند.

یوسف نژاد با اشاره به اینکه بیشترین تعداد این واحدها در جاده هراز و شهرستان سوادکوه مستقر هستند، تصریح کرد: غرب استان کمیدر این حوزه با کمبود مواجه است با دریافت ارائه مجوزاز سوی دفتر فنی استانداری مانعی برای راه اندازی واحدهای جدیدی وجود نخواهد داشت.