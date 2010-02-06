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۱۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۱۳

یوسف نژاد:

67 واحد تولیدی دانه بندی شن وماسه در مازندران فعالیت می کنند

67 واحد تولیدی دانه بندی شن وماسه در مازندران فعالیت می کنند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی سازمان صنایع و معادن مازندران از فعالیت 67 واحد تولیدی دانه بندی شن و ماه در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در نکاء، علیرضا یوسف نژاد پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح یک واحد تولیدی شن و ماسه اظهار داشت: 45 واحد از این میزان از واریزه های کوهی استفاده می کنند.

وی افزود: بقیه واحد های تولیدی مواداولیه خود را از بسترهای رودخانه با مجوز استانداری دریافت تامین می کنند.

معاون برنامه ریزی سازمان صنایع و معادن مازندران یادآور شد: واحد های تولیدی دانه بندی شن و ماسه استان با رعایت استانداردهای لازم بازار مناسبی دارند.

وی خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی دانه بندی شن و ماسه تنها در بخش تامین سرمایه در گردش مشکل دارند و بانکها باید بیشتر در این خصوص همکاری کنند.

یوسف نژاد با اشاره به اینکه بیشترین تعداد این واحدها در جاده هراز و شهرستان سوادکوه مستقر هستند، تصریح کرد: غرب استان کمیدر این حوزه با کمبود مواجه است با دریافت ارائه مجوزاز سوی دفتر فنی استانداری مانعی برای راه اندازی واحدهای جدیدی وجود نخواهد داشت.

کد مطلب 1030717

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