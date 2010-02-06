می خواهیم شگفتی ساز جام حذفی شویم

علیرضا اژدری در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: تیم فولاد نوین خوزستان در سومین دیدار خود در چارچوب مسابقات جام حذفی فوتبال کشور، عصر دوشنبه نوزدهم بهمن ماه در ورزشگاه اختصاصی فولاد در اهواز با تیم لیگ برتری صبا قم روبرو می شود.

وی افزود: فولاد نوینی ها که در دو بازی قبلی خود در این رقابتها ، به یک پیروزی یک بر صفر در برابر تیم صنعت نفت نوین آبادان و یک پیروزی 2 بر صفر در برابر بهزیستی همدان دست یافته اند با هدف شکست تیم صبا قم پا به میدان می گذارند.

اژدری تصریح کرد: صبا قم در دو هفته اخیر مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور دو تیم اصفهانی صدرنشین لیگ برتر یعنی فولاد سپاهان و ذوب آهن را در ورزشگاه یادگار امام قم با تساوی متوقف کرده و همین امر نشان می دهد که این تیم از بازیکنان و کادر فنی توانمندی برخوردار است و به طور حتم فولاد نوینی ها بازی سهل و آسانی را در مقابل این حریف خود پیش رو نخواهند داشت.

وی عنوان کرد: این در حالیست که فولاد نوینی ها که هم اکنون در تعطیلات نیم فصل لیگ دسته اول کشور به سر می برند نیز بیکار ننشسته و در دو هفته اخیر تمرینات مفید و منظمی را زیر نظر کادر فنی خود پشت سر گذاشته اند و با توجه به احتمال بروز شگفتی در مسابقات جام حذفی که از خصوصیات منحصر به فرد این مسابقات در همه جای دنیاست، می توان امیدوار بود که بازی خوب و جذابی را در ورزشگاه اختصاصی فولاد شاهد باشیم.

مدیرعامل باشگاه فولاد نوین خوزستان تاکید کرد: کادر فنی این تیم با شناخت خوبی که از تیم صبا قم پیدا کرده اند به برتری در این دیدار و صعود به دور بعدی مسابقات خوش بین هستند و در این راه دست تمام هواداران خونگرم فولاد و فولاد نوین برای حضور در ورزشگاه اختصاصی فولاد و تشویق تیم محبوب خود را به گرمی می فشارند.

این بازی راس ساعت 14 و 30 دقیقه دوشنبه نوزدهم بهمن ماه در ورزشگاه اختصاصی فولاد در منطقه صنایع فولاد اهواز برگزار می شود.