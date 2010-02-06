برقراری معافیت مالیاتی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی همت ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در این رابطه گفت: در دور سوم سفر رئیس جمهور به استان فارس، در خصوص شهرکهای صنعتی چندین موضوع مد نظر قرار گرفت که اصلی ترین آن در نظر گرفتن تخفیفهای مالیاتی برای حضور واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی استان بود.
وی بیان کرد: بر این اساس واحدهایی که در شهرکهای صنعتی خارج از شعاع 30 کیلومترسرمایه گذاری می کنند تا 10 سال از پرداخت مالیات معاف هستند که شهرک صنعتی بزرگ شیراز دارای این شرط است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس این حرکت را تحولی عظیم در ترغیب سرمایه داران برای احداث واحدهای تولیدی خواند و افزود: با توجه به اینکه شهرک صنعتی بزرگ شیراز به عنوان سومین شهرک صنعتی کشور از بعد وسعت محسوب می شود این موضوع به عنوان یکی از مشوقات قابل لحاظ و پر اهمیت خواهد بود و پیش بینی می شود با استقبال صنعتگران و گسیل سرمایه ها به این شهرک، به ناچار وسعت شهرک برای پذیرش تقاضاهای زیاد سرمایه گذاران گسترش یابد.
همت با اشاره به اینکه اکنون در شهرکهای صنعتی استان بیش از یک هزار واحد صنعتی به صورت فعال مشغول به کار و یک هزار و 200 واحد در حال ساخت و ساز هستند، گفت: لحاظ شدن این معافیت مالیاتی برای شهرک صنعتی بزرگ شیراز که بزرگترین شهرک صنعتی در منطقه جنوب به شمار می رود بسیار حایز اهمیت بوده و اختصاص این تشویق می تواند تاثیر خوبی جهت ایجاد انگیزه سرمایه گذاری باشد.
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