برقراری معافیت مالیاتی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی همت ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در این رابطه گفت: در دور سوم سفر رئیس جمهور به استان فارس، در خصوص شهرکهای صنعتی چندین موضوع مد نظر قرار گرفت که اصلی ترین آن در نظر گرفتن تخفیفهای مالیاتی برای حضور واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی استان بود .

وی بیان کرد: بر این اساس واحدهایی که در شهرکهای صنعتی خارج از شعاع 30 کیلومترسرمایه گذاری می کنند تا 10 سال از پرداخت مالیات معاف هستند که شهرک صنعتی بزرگ شیراز دارای این شرط است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس این حرکت را تحولی عظیم در ترغیب سرمایه داران برای احداث واحدهای تولیدی خواند و افزود: با توجه به اینکه شهرک صنعتی بزرگ شیراز به عنوان سومین شهرک صنعتی کشور از بعد وسعت محسوب می شود این موضوع به عنوان یکی از مشوقات قابل لحاظ و پر اهمیت خواهد بود و پیش بینی می شود با استقبال صنعتگران و گسیل سرمایه ها به این شهرک، به ناچار وسعت شهرک برای پذیرش تقاضاهای زیاد سرمایه گذاران گسترش یابد .