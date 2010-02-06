سالانه سه میلیون متر معکب آب غیرمجاز در زنجان مصرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید هاشم حسینی صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این میزان آب که در آمار پرت قرار دارد، معادل مجموع مصرف آب شهرهای صائین قلعه، هیدج، سلطانیه و سجاس است.
وی با تاکید بر اینکه انشعابات غیرمجاز باید طی برنامهای به انشعابات مجاز تبدیل شوند، تصریح کرد: استفاده از آب غیرمجاز حلال نیست و افرادی که از این آب استفاده میکنند، باید برای حلال کردن آب مصرفی خود انشعابات خود را به انشعابات مجاز تبدیل کنند.
حسینی راد با اشاره به اینکه در زمینه تبدیل این انشعابها به مجاز تلاشهایی صورت گرفته است، افزود: البته باید در این زمینه فرهنگسازی لازم نیز صورت گیرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان با اشاره به فرسوده بودن بخشی از خط انتقال در استان عنوان کرد: سالانه حدود شش کیلومتر خط انتقال، 60 کیلومتر شبکه توزیع وشش هزار فقره انشعاب به مقدار فرسوده قبلی اضافه میشود. البته سالانه اعتباری برای بهسازی و تعویض شبکههای آبرسانی فرسوده در استان اختصاص مییابد.
حسینی راد با اشاره به اینکه طبق برنامه تعیین شده، مقرر شده است که دولت سالانه میزان پرت آب را یک درصد کاهش دهد، ادامه داد: برای ثابت نگه داشتن میزان فرسودگی، سالانه 45 میلیارد اعتبار مورد نیاز است که بیش از دو برابر درآمد هر ساله شرکت آب و فاضلاب است.
وی در خصوص تلاش دولت نهم در این زمینه افزود: طی چهار سال گذشته شرکت آبفای استان زنجان با اصلاح 30 کیلومتر خط انتقال، 200 کیلومتر اصلاح شبکه و تعویض 12هزار فقره انشعاب توانسته است سالانه از هدر رفت حدود یک و نیم میلیون مترمکعب آب جلوگیری کند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: در برنامه پنج ساله پنجم مقرر شده است 600 کیلومتر اصلاح شبکه و خط انتقال و تعویض 50 هزار انشعاب صورت پذیرد.
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