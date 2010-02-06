مراد عنادی که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد با اشاره به آخرین موضع گیری های داخلی و بین المللی پیرامون تبادل سوخت مورد نیاز راکتور تهران ، تصریح کرد: پیرو درخواست ایران در اوایل سال جاری مبنی بر اعلام نیاز به تامین سوخت راکتور تهران و بعد از آن مذاکرات وین به نظر می رسد فرمول مبنی بر تعیین سه محور در تامین سوخت راکتور تهران مدنظر قرار دارد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی یادآور شد: زمان انجام تبادل برای ایران مهم است و می بایست پیش از اتمام سوخت راکتور تهران این سوخت تامین شود و مکان و میزان تبادل نیز در فرمول ایران مشخص شده بود.

وی اضافه کرد: چند مرحله ای بودن تبادل سوخت که پیش از این از سوی ایران اعلام شده بود پیشنهاد مناسبی است چون تجربه نشان داده که غربی ها نسبت به تعهداتشان پایبند نبوده اند به همین دلیل برای تامین سوخت راکتور تهران باید تضمین مناسب و قوی وجود داشته باشد.

عنادی تاکید کرد: سابقه تاریخی کشورهای غربی مملو از اقداماتی است که ایران را نسبت به این کشورها بی اعتماد می کند .

این کارشناس مسائل هسته ای با تاکید بر اینکه پیشنهاد ایران برای تدریجی بودن تبادل سوخت می تواند مبنای مذاکرات ایران و طرف مقابل باشد خاطرنشان کرد: ایران پیشنهاد کرده بود تبادل سوخت در سه مرحله باشد وهر بار 400 کیلو مبادله شود و 4 محل هم به عنوان مکان تبادل مطرح شد که این گزینه ها می توانست پیشنهاد های خوبی برای طرف مقابل باشد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: طرف مقابل باید تضمین های مناسب برای زمان ، مکان و میزان سوخت مورد تبادل ارائه دهند و به نظرمیرسد هر اقدامی در رابطه با تامین سوخت راکتور تهران در چارچوب این فرمول صورت خواهد گرفت.

عنادی با اشاره به اینکه ایران تاکنون برای طرف مقابل به اندازه کافی اعتماد سازی کرده است، بیان داشت: ایران در حالی پذیرفت سوخت مورد نیاز راکتور تهران از طریق مبادله تامین شود که خود توانایی غنی سازی را داشت و علاوه بر این ایران 4محل از جمله کیش ، برزیل ، ترکیه و ژاپن را به عنوان محل مبادله پیشنهاد داد و به این ترتیب دست طرف مقابل برای پذیرفتن هرکدام از این محل ها باز است.

وی در پایان اظهار داشت: ایران حسن نیت خود را برای تامین سوخت راکتور تهران نشان داده و اکنون نوبت طرف مقابل است که اعتماد سازی کند.