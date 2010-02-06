ترانزیت کالای نفتی از بندر امام (ره) 73 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ماهشهر، معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان بخش عمده ترانزیت این کالاها را مربوط به مازوت کشور عراق دانست و افزود: در این مدت، 337 هزار تن مازوت از بندر امام خمینی(ره) به کشور عراق تزانزیت شده است.

علیرضا خجسته خاطرنشان کرد: مازوت های ترانزیتی عراق از پالایشگاه های بی جی، کرکوک و سلیمانیه عراق توسط کامیون از مرزهای غرب کشور به مقصد بندر امام حمل و از این بندر توسط کشتی به خارج از کشور ترانزیت می شود.

خجسته با اشاره به دسترسی بندر امام خمینی(ره) از راه خلیج فارس به آبهای آزاد جهان و کشورهای اروپایی و آسیای شرقی اظهار داشت: این بندر نزدیکترین بندر جنوبی ایران به کشورهای آسیای میانه، قفقاز، ترکیه، عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس است، ضمن اینکه اتصال به شبکه راه آهن بین المللی، امکان ترانزیت کالا از طریق این بندر را برای کشورهای همسایه با هزینه کمتر و سرعت بیشتر فراهم می کند.

خجسته با تاکید بر امنیت بالای ترانزیت کالا های عراقی از طریق بندر امام خمینی (ره) در خصوص مزیتهای ترانزیت کالا از این بندر، به توانایی پذیرش کشتی های 100 هزار تنی، آماده شدن اسکله های مناسب برای پذیرش کشتی های 150 هزار تنی، نزدیکی به منطقه ویژه اقتصادی صنایع پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)، قابلیت تخلیه و بارگیری کشتی های کانتینری نسل چهارم ، امکان واگذاری و اجاره زمین و انبار، تجهیزات و امکانات خدماتی و رفاهی به موسسات داخلی و خارجی برای مشارکت و سرمایه گذاری، امکان حمل یک سره و مستقیم کالا بین کشتی ها و مهم ترین مراکز تجاری و صنعتی ایران با کشورهای همسایه اشاره کرد.

معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، همچنین در خصوص تخفیفات و تسهیلات اعطایی به کالاهای ترانزیتی عراق از معافیت 50 درصدی عوارض و هزینه های بندری بر کشتی های حامل کالاهای عراقی، معافیت 20 درصدی انبارداری کالاهای کانتینری ترانزیت به عراق، معافیت 50 درصدی هزینه نمایندگی برای شناورهای حامل کالای عراقی، معافیت 50 درصدی هزینه های انبارداری این کالاها و 60 روز معافیت انبارداری خبر داد.