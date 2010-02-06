به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسین انواری ظهر شنبه در مراسم کلنگ زنی احداث 120 واحد مسکونی و همچنین افتتاح همزمان 16 واحد مسکونی جهت مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم در جمع خبرنگاران مجموع واحدهای واگذاری شده به مددجویان سراسر کشور در ایام دهه فجر را 12 هزار واحد عنوان کرد و گفت: در این واحدهای مسکونی افراد باید طوری اسکان داده شوند که از هر قشری وجود داشته باشد، زیرا هم از نظر فرهنگی این اختلاط مناسب ‌تر خواهد بود و هم شأن و عزت و کرامت افراد بیشتر حفظ می‌شود.



وی در خصوص تأمین بودجه پروژه‌های ساخت مسکن مددجویان کمیته امداد گفت: بخشی از هزینه‌ها توسط کمیته امداد، بخشی توسط خود خانواده‌های تحت پوشش و خیرین و قسمتی از آن هم توسط ریاست جمهوری طی سفرهای استانی تأمین شده است.

انوری در خصوص مشکلات تأمین مسکن مددجویان در قم گفت: در قم به دلیل مهاجرت پذیری بالای آن برای تأمین زمین در شهر مشکل جدی داریم و فقط می‌توانیم در حد قطعات کوچک زمین به این امر اختصاص دهیم.



وی ادامه داد: برای حل این مشکل، علاوه بر سطح شهر، کار ساخت مسکن را در روستاها توسعه بیشتری داده‌ایم و افرادی که قطعه زمینی در روستا داشته‌اند و یا مسکن آنها نیاز به تعمیرات داشته است را تحت پوشش قرار دادیم تا روند مهاجرت پذیری به شهر قم کم شود، زیرا اگر ما فقط در شهر قم مسکن بسازیم به بحث مهاجرپذیری به شهر دامن زده‌ایم.



انواری در ادامه از همکاری شورای شهر، سازمان مسکن و شهرسازی، شهرداری، کمیته امداد امام خمینی‌(ره) و خیرین استان قم شکر کرد و گفت: اگر این وحدت نظر بیشتر شود آثار آن اینگونه خدمات در استان تجلی پیدا می‌کند.



وی گفت: شهرداری باید در این زمینه کمک بیشتری انجام دهد و عوارض شهرداری را از چنین پروژه‌هایی به طور کلی حذف کند تا کار سریع‌تر پیش برود.



سرپرست کمیته امداد امام خمینی‌(ره) بیان کرد: از سیاست‌های ما، مشارکت هر چه بیشتر خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) در احداث مسکن برای خودشان است و کسانی که قطعه زمین دارند ما در آن اقدام به ساخت می‌کنیم و کسانی هم که زمین ندارند از نیروی انسانی آنها در ساخت مسکن برای خودشان استفاده می‌کنیم، در این صورت است که حلاوت و شیرینی خانه‌دار شدن برای این افراد بیشتر می‌شود.