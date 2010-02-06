کاهش علاقه نوجوانان آمریکایی به وبلاگ نویسی

به گزارش خبرگزاری مهر، تحقیقات موسسه Pew internet & American Life حاکی از آن است که با رشد شبکه های اجتماعی علاقه نوجوانان به وبلاگها کاهش یافته است به طوری که یک دهم نوجوانان آمریکایی به جای استفاده از وبلاگ از میکروبلاگ توییتر استفاده می کنند.

تنها 14 درصد از نوجوانانی که از اینترنت استفاده می کنند اظهار داشتند که وبلاگ قدیمی خود را همچنان به روز می کنند. این درحالی است که این رقم در سال 2006 برابر با 26 درصد بود.

آرون اسمیت محقق Pew در این خصوص اظهار داشت: "این تا حدودی شگفت انگیز است حتی اگر توضیحاتی درباره چشم انداز فناوری شبکه های اجتماعی وجود داشته باشد."

اسمیت توضیح داد که 73 درصد از نوجوانانی که آنلاین هستند از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند.

در این تحقیقات همچنین به بررسی استفاده از تلفن همراه نیز پرداخته شد و نشان داد که بیشتر ارتباطات میان نوجوانان با استفاده از تلفنهای همراه انجام می شود.

براساس گزارش رویترز، این تحقیقات تاکید می کند که درصد وبلاگ نویسی در بین بزرگسالان از سال 2005 تاکنون ثابت مانده است درحالی که در بین جوانان 18 تا 29 سال کاهش یافته است.