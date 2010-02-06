توافق خط لوله گاز با ایران در ترکیه امضا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تایمز پاکستان، سید نوید قمر گفت: پاکستان و ایران قرارداد پروژه خط لوله گاز ایران- پاکستان را تا قبل از 15 فوریه در ترکیه امضاء خواهند کرد و پروژه مزبور احتمالاً ظرف مدت 4 الی 5 سال اجرایی خواهد شد.

وی گفت: کمبود کنونی گاز در پاکستان روی تمامی بخشهای اقتصاد ملی تاثیر سوء می گذارد و دولت تلاش دارد گاز طبیعی مایع و گاز ایران را هر چه زودتر وارد سیستم توزیع گاز کشور نماید.

طرح ابتدایی خط لوله صدور گاز ایران به پاکستان و هند که هزینه آن 4 الی 7 میلیارد دلار تخمین زده شده است به سال 1979 باز می گردد اما شروع جدی تر بحث صادرات گاز ایران به هند در اوایل دهه 90 میلادی آغاز شد که با کشف ذخایر عظیم گاز طبیعی پارس جنوبی در سال 1988 تلاش های ایران نیز برای افزایش صادرات گاز به صورت LNG یا انتقال گاز از طریق احداث خطوط لوله به اقصی نقاط جهان تشدید گردید.

این خط لوله در اصل با طول 2700 کیلومتر در عمق 1تا 5/1متری زیر سطح زمین بود و قرار بود روزانه بیش از 100 میلیون متر مکعب گاز را از ایران به این دو کشور منتقل و بنادر عسلویه ایران در خلیج فارس، گوادرو کراچی در جنوب شرقی و جنوب مرکزی پاکستان را به هم متصل نماید و با امتداد مستقیم به یکی از نقاط مرزی هند برسد، اما اختلافات سیاسی هند و پاکستان و همچنین برخی فشارهای خارجی موجب خروج هند از این پروژه شد و پاکستان اعلام کرد که دو جانبه با ایران برای خرید گاز وارد قرار داد می شود.