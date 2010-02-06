به گزارش خبرنگار مهر، "اربی سرکسیان" در جریان نشست خبری باشگاه آرارات که امروز (شنبه) در محل این باشگاه برگزار شد با اشاره به اینکه تیم بسکتبال این باشگاه دو سال متوالی در رقابت‌های لیگ برتر حضور داشته است، اظهار داشت: سال گذشته عنوان یازدهم مسابقات لیگ برتر را به دست آوردیم اما به خاطر مشکلات مالی نتوانستیم به حضور در این سطح از بازی‎ها ادامه دهیم.

وی ضمن بیان اینکه با تصمیم اعضای هیئت مدیره باشگاه آرارات امسال در رقابت‌‏های لیگ دسته اول بسکتبال شرکت کردیم، ادامه داد: در حال حاضر وضعیت خوبی در این رقابت‎ها داریم و صدرنشین جدول رده‎بندی هستیم. قصد داریم با استمرار چنین شرایطی سهمیه حضور دوباره در مسابقات لیگ برتر را برای سال آتی به دست آوریم.

رئیس هیئت ورزشی باشگاه آرارات تاکید کرد: البته برای این منظور نیازمند حمایت‌های مالی سازمان تربیت بدنی هستیم. البته نمی‎خواهیم این سازمان به صورت مقطعی کمک حال باشگاه آرارات باشد. از مسئولان ورزش کشور می‎خواهیم برای هر سال بودجه‎ای را برای کمک به ورزش ارامنه که در قالب باشگاه آرارات پیگیری می‎شود، اختصاص دهند تا بتوانیم حضوری ممتد در مسابقات مختلف و به خصوص بسکتبال داشته باشیم. ‎

بسکتبال آرارت در تمام رده‎های سنی فعال است

"ژورف نظریان"، رئیس هیئت مینی بسکتبال و نونهالان باشگاه آرارات نیز در بخشی از نشست خبری این باشگاه اظهار داشت: از معدود باشگاه‎هایی هستیم که در تمام رده‎های سنی بسکتبال از مینی بسکتبال و نونهالان گرفته تا نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در هر دو بخش مردان و زنان تیمداری می‎کنیم.

وی افزود: البته رسیدگی به امور مربوط به بسکتبال رده‎های سنی پایه و بزرگسالان به طور مجزا و در قالب دو گروه جداگانه انجام می‎شود اما این دو گروه به موازات هم کار می‎کنند.

رئیس هیئت مینی بسکتبال باشگاه آرارات خاطرنشان کرد: خوشحالیم که در رده‎های پایه نیز موفقیت‎های داشته‎ایم. ضمن اینکه همیشه علاوه بر موفقیت تیمی برای موفقیت‎های انفرادی هم ارزش قائل بوده و به نوعی پیگیر آن بوده‎ایم. همان طور که در حال حاضر بازیکنان خوبی در تیم نوجوانان 2011، جوانان 2014 و اردوی بلندقامتان داریم. ضمن اینکه برخی بازیکنان‌مان حضوری شایسته در المپیاد ورزشی ایرانیان داشته‌اند.