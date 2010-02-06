به گزارش خبرنگار مهر، "اربی سرکسیان" در جریان نشست خبری باشگاه آرارات که امروز (شنبه) در محل این باشگاه برگزار شد با اشاره به اینکه تیم بسکتبال این باشگاه دو سال متوالی در رقابتهای لیگ برتر حضور داشته است، اظهار داشت: سال گذشته عنوان یازدهم مسابقات لیگ برتر را به دست آوردیم اما به خاطر مشکلات مالی نتوانستیم به حضور در این سطح از بازیها ادامه دهیم.
وی ضمن بیان اینکه با تصمیم اعضای هیئت مدیره باشگاه آرارات امسال در رقابتهای لیگ دسته اول بسکتبال شرکت کردیم، ادامه داد: در حال حاضر وضعیت خوبی در این رقابتها داریم و صدرنشین جدول ردهبندی هستیم. قصد داریم با استمرار چنین شرایطی سهمیه حضور دوباره در مسابقات لیگ برتر را برای سال آتی به دست آوریم.
رئیس هیئت ورزشی باشگاه آرارات تاکید کرد: البته برای این منظور نیازمند حمایتهای مالی سازمان تربیت بدنی هستیم. البته نمیخواهیم این سازمان به صورت مقطعی کمک حال باشگاه آرارات باشد. از مسئولان ورزش کشور میخواهیم برای هر سال بودجهای را برای کمک به ورزش ارامنه که در قالب باشگاه آرارات پیگیری میشود، اختصاص دهند تا بتوانیم حضوری ممتد در مسابقات مختلف و به خصوص بسکتبال داشته باشیم.
بسکتبال آرارت در تمام ردههای سنی فعال است
"ژورف نظریان"، رئیس هیئت مینی بسکتبال و نونهالان باشگاه آرارات نیز در بخشی از نشست خبری این باشگاه اظهار داشت: از معدود باشگاههایی هستیم که در تمام ردههای سنی بسکتبال از مینی بسکتبال و نونهالان گرفته تا نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در هر دو بخش مردان و زنان تیمداری میکنیم.
وی افزود: البته رسیدگی به امور مربوط به بسکتبال ردههای سنی پایه و بزرگسالان به طور مجزا و در قالب دو گروه جداگانه انجام میشود اما این دو گروه به موازات هم کار میکنند.
رئیس هیئت مینی بسکتبال باشگاه آرارات خاطرنشان کرد: خوشحالیم که در ردههای پایه نیز موفقیتهای داشتهایم. ضمن اینکه همیشه علاوه بر موفقیت تیمی برای موفقیتهای انفرادی هم ارزش قائل بوده و به نوعی پیگیر آن بودهایم. همان طور که در حال حاضر بازیکنان خوبی در تیم نوجوانان 2011، جوانان 2014 و اردوی بلندقامتان داریم. ضمن اینکه برخی بازیکنانمان حضوری شایسته در المپیاد ورزشی ایرانیان داشتهاند.
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