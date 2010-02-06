76 روستای صومعه سرا گازدار شد

سیدجلال نور موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: در این شهرستان هفت روستای دیگر در برنامه اجرایی و پنج روستا نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: پروژه گاز رسانی به روستای شارم و سه روستای همجوار آن با 43 کیلومتر خط انتقال گاز و با اعتبار هشت میلیارد و 600 میلیون ریال و 825 خانوار بهره مند در سال جاری آغاز و در دهه فجر امسال طی مراسمی با حضور استاندار گیلان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

مدیرعامل گاز گیلان یاد آور شد: به برکت نظام جمهوری اسلامی تاکنون از مجموع 301 هزار و 216 خانوار روستای استان گیلان 147 هزار و 305 خانوار روستای از نعمت گاز طبیعی بهره ‌مند شده‌اند.