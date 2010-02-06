  1. استانها
  2. گیلان
۱۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۴۶

76 روستای صومعه سرا گازدار شد

76 روستای صومعه سرا گازدار شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان گفت: با بهره مندی چهار روستا از نعمت گاز در دهه مبارک فجر امسال، تعداد روستاهای گازدار شهرستان صومعه سرا به 76 مورد رسیده است.

سیدجلال نور موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: در این شهرستان هفت روستای دیگر در برنامه اجرایی و پنج روستا نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: پروژه گاز رسانی به روستای شارم و سه روستای همجوار آن با 43 کیلومتر خط انتقال گاز و با اعتبار هشت میلیارد و 600 میلیون ریال و 825 خانوار بهره مند در سال جاری آغاز و در دهه فجر امسال طی مراسمی با حضور استاندار گیلان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

مدیرعامل گاز گیلان یاد آور شد: به برکت نظام جمهوری اسلامی تاکنون از مجموع 301 هزار و 216 خانوار روستای استان گیلان 147 هزار و 305 خانوار روستای از نعمت گاز طبیعی بهره ‌مند شده‌اند.
کد مطلب 1030742

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها