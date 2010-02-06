تفویض اختیار به استانداران شمالی سبب برکت کشاورزی کشور می شود

محمد رضا جهانسوز در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: تفویض اختیار به استانهای شمالی در بحث برنج، چای و مرکبات یکی از مهمترین مصوبات در بحث ساماندهی این محصولات است.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت ویژه ای که ریاست جمهور به بخش کشاورزی در برنامه پنجم توسعه قائل شده اند از دو سال گذشته حرکتهای بسیار خوب و ارزشمندی در بحث برنج در استان گیلان آغاز شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در خشکسالی های اخیر استاندار گیلان به همراه مسئولان با حضور میدانی و تدابیر لازم و با توجه به برنامه ریزی خوب و استفاده بهینه از منابع موفقیتهای بسیار ارزشمند و چشمگیری حاصل شده است.

وی با اعلام اینکه طرح پنج ساله افزایش تولید برنج برای گیلان چراغ راهی در جهت افزایش تولید برنج خواهد بود، افزود: با فرهنگسازی مناسب باید در جهت اصلاح الگوی مصرف در برنج، خودکفای در تولید این محصول مهم و استراتژیک و جلوگیری از ضایعات برنج در کشور گامهای موثری برداشت.

جهانسوزعنوان کرد: با توجه به تولید 80 درصد برنج کشور در دو استان گیلان و مازندران باید با برنامه ریزی کامل، مدون و جامع در جهت رشد و شکوفای هرچه بیشتر این محصول تلاش کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی یاد آورشد: خوشبختانه پیشرفتهای خوبی در بحث کشت دوم در استان رخ داده است و امیدواریم این پیشرفتها روز به روز افزایش یابد.