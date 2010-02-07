نبود صنایع تبدیلی مهمترین مشکل باغداران فندق است

اردشیرروحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: با توجه به اینکه گیلان بزرگترین تولید کننده فندق در ایران است حتی یک کارخانه فرآوری فندق نیز ندارد و تنها کارخانه فندق شکنی گیلان هم که سالانه می تواند فقط هزار تن، معادل 9 درصد از فندق تولیدی گیلان را برای تبدیل به آجیل بشکند، تعطیل است.

وی ادامه داد: در دنیا از فندق محصولات جانبی فراوانی تولید می شود و این محصول در صنایع شکلات سازی، شیرینی پزی وحتی تولید محصولات آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد در حالیکه فندق تولیدی گیلان فقط به صورت خام به بازارعرضه می شود.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان افزود: گیلان حتی در زمینه تبدیل فندق به آجیل هم نیازمند استانهای همجوار به ویژه قزوین است و با اینکه باغداران فندق در گیلان زحمات فراوانی برای تولید محصول متحمل می شوند، سود اصلی با کمترین هزینه نصیب استانهای دیگرمی شود.

وی با اشاره به اینکه گیلان 17 هزار هکتار باغ فندق دارد که این رقم معادل 85 درصد باغهای فندق ایران است، یاد آور شد: در حال حاضر 42 هزار و 500 خانوار گیلانی در شهرستانهای رودسر، املش، سیاهکل، رودبار، تالش و آستارا سالانه از باغهای فندق 12 هزار تن فندق معادل حدود 80 درصد فندق تولید شده در ایران را برداشت می کنند که این مقدار فندق 300 میلیارد ریال ارزش اقتصادی دارد.