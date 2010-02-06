وزیر ارشاد به سینمای هلال احمر تربت حیدریه کمک بلاعوض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، مهدی علیزاده بیرجندی در جمع خبرنگاران در محل هلال احمر شهرستان تربت حیدریه افزود: وزیر ارشاد با سفر به تربت حیدریه به معاونت سینمای خود دستورداده کمک بلاعوض و وام برای احداث سالن سینمای این شهرستان در اختیار هلال احمرقرار گیرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمرخراسان رضوی اظهار داشت: باتوجه به اینکه شهرستان تربت حیدریه فاقد سالن سینماست، وزیر ارشاد قول مساعد داده است این پروژه در اندک زمان ممکن به بهره برداری برسد.

علیزاده بیرجندی افزود: براساس درخواست فرماندار تربت حیدریه و مسئولان محلی شهرستان، بخشی از مجموعه آموزشی و فرهنگی هلال احمر به ساخت سینما اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: برای ساخت این سینما که دارای دوسالن به گنجایش 450 و 150 نفر است و 15 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمرخراسان رضوی بیان کرد: این مجموعه سینمایی که یک هزار مترمربع زیربنا خواهد داشت درصورت تامین به موقع اعتبارات در دو سال آتی به بهره برداری می رسد.

علیزاده بیرجندی اظهارداشت: سینمای تربت حیدریه در مجموعه فضای آموزشی امدادی هلال احمر مناسب ترین منطقه شهری تربت حیدریه قرار دارد و معاونت سینمایی وزارت ارشاد با ساخت آن موافقت کرده است.



