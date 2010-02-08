ولی‌الله مدنی تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی "معجون سحرآمیز" به کارگردانی بهرام کاظمی مدتی پیش پروانه نمایش دریافت کرد اما به دلیل نقص‌هایی که در فیلمنامه اولیه احساس می‌شد در حال بازنویسی آن هستیم. در واقع از فیلمنامه اولیه فقط طرح داستانی آن باقی‌مانده است.

وی افزود: فیلمنامه جدید این فیلم توسط امید سهرابی نوشته شده و توسط خود او بازنویسی می‌شود و بازیگران اصلی هم به زودی انتخاب می‌شوند. امیدوارم بتوانیم اوایل اسفند این فیلم را کلید بزنیم. نام "معجون سحرآمیز" نیز تغییر می‌کند.

تا کنون حضور حسن قلی‌زاده به عنوان فیلمبردار، پیام فروتن طراح صحنه و دکور، نازنین خزاعی طراح لباس، مهدیه اعرابی طراح گریم و ابراهیم بحرالعلومی مجری طرح در این پروژه قطعی ‌شده است.

"معجون سحرآمیز"مضمونی طنز دارد و روایتگر زندگی جوان مخترعی است که حوادثی برایش به وجود می‌آید.