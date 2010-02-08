سعید شرفیکیا به خبرنگارمهر گفت: فیلم سینمایی "چراغ قرمز" متعلق به سینمای بدنه است و موضوع سرگرم کنندهای دارد. این فیلم به عنوان یک کمدی سالم قابلیت برقراری ارتباط با مخاطب را دارد. موضوع فیلم خاص نیست و تاریخ مصرف ندارد.
وی افزود: "چراغ قرمز" درنمایشهایی که در جشنواره داشت موفق به جلب نظر مخاطبان شد و خوشبختانه مردم با رضایت سالن را ترک میکردند همچنین صحبتهای آنها درخصوص فیلم نمایانگر رضایت آنها از اثر ارائه شده بود. این فیلم در اکران عمومی نیز با استقبال مخاطبان مواجه میشود.
شرفی کیا ادامه داد: در ابتدای نشست خبری فیلم سینمایی "چراغ قرمز" در بیست و هشتمین جشنوار بین المللی فیلم فجر عنوان کردیم فیلمی سرگرم کننده ساختهایم و هدفمان از ساخت فیلم تنها خلق یک اثر سالم بوده که بدون استفاده از برخی مسائل رواج یافته درفیلمهای کمدی و بدور از ابتذال مخاطب را بخنداند.
وی در پایان گفت: با توجه به موضوع و محتوای فیلم، نوروز برای اکران "چراغ قرمز" مناسب است و صحبتهایی با دفتر هدایت فیلم برای پخش آن انجام دادهایم. امیدوارم پس از کسب پروانه نمایش و مهیا شدن شرایط لازم فیلم درایام نوروز اکران عمومی شود.
داستان فیلم سینمایی"چراغ قرمز" به کارگردانی علی غفاری درباره بهروز جوان سادهدلی است که در اثر اتفاقاتی درگیر ماجرای یک قتل میشود و این موضوع ماجراهایی را برای او به وجود میآورد.پوریا پورسرخ، الناز شاکردوست، مجید یاسر، انوشیروان ارجمند، نعیمه نظامدوست و محسن قاضیمرادی بازیگران این فیلم هستند.
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