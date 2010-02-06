به گزارش خبرنگار مهر، "هارمیک زوولیان" در جریان نشست خبری باشگاه آرارات اعلام کرد: به هر حال فوتبال رشته‎ای است که نمی‌توان فعالیت در آن را نادیده گرفت به همین منظور مقدمات تشکیل تیم فوتبال را فراهم کردیم تا این رشته را هم به دیگر رشته‌های فعال خود اضافه کنیم.

وی در بخشی از صحبت‎های خود به مشکلات مالی باشگاه آرارات اشاره کرد و یادآور شد: با وجود این مشکلات بازیکنان تیم بسکتبال بزرگسالان آرارات بدون دریافت کمترین وجهی قرارداد خود را امضا کردند تا کمک کنند این تیم پابرجا بماند. کما اینکه این موضوع و حضور آنها در تمرینات گروهی به حفظ آمادگی بدنی خودشان هم کمک می‎کرد.

نایب رئیس هیئت مدیره باشگاه آرارات همچنین به پیگیری مشکلات مالی این باشگاه از طریق نمایندگان ارامنه در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: مطئمنم که آنها تمام تلاش خود را به کار می‎گیرند تا بتوانند از میزان مشکلات مالی باشگاه کم کنند. البته به این موضوع اکتفا نکرده‎ایم. طوریکه نمایندگان باشگاه تاکنون چندین بار جلسات مختلفی با معاونت رئیس جمهور، شهرداری تهران و حتی سازمان تربیت بدنی داشته‌اند. تمام تلاش‎ها در این جهت است تا با کم کردن مشکلات و به خصوص به لحاظ مالی، حضوری بهتر در رقابت‎ها داشته باشیم.

نگاه مثبت فدراسیون بسکتبال به آرارات

یکی دیگر از افراد حاضر در نشست خبری باشگاه آرارات که به بهانه تشریح وضعیت تیم بسکتبال بانوان این باشگاه برای حضور در رقابت‎های باشگاه‎های غرب آسیا تشکیل شد، حمید خمجانی دبیر فدراسیون بسکتبال بود. وی در این جلسه گفت: فدراسیون بسکتبال و به خصوص رئیس این فدارسیون (محمود مشحون) نگاه مثبتی به تیم آرارات دارد. برای آماده‎سازی هر چه بهتر تیم بانوان آرارات از هیچ کمکی دریغ نخواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که در صورت قهرمانی تیم بانوان آرارات در رقابت‎های باشگاه‎های غرب آسیا چه پاداشی از سوی فدراسیون بسکتبال به این تیم تعلق می‎گیرد، اظهارداشت: هنوز نه مسابقات آغاز شده و نه نتایج مشخص شده است اما قطعا فدراسیون بسکتبال تقدیر از بهترین‎ها را فراموش نمی‌کند.