به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر به شبهات دینی موجود در عصر جدید که ناشی از پیشرفت علوم تجربی و انسانی است، پاسخ می‌گوید و شامل مهم‌ترین مباحث فلسفه دین است.

کتاب حاضر در چهارده فصل تنظیم شده است. مباحثی که در کتاب « درآمدی بر کلام جدید» مطرح شده‌اند، اهم مباحث فلسفه دین را از جمله رابطه عقل و دین، بحث هرمنوتیک، براهین اثبات وجود خدا، مسأله شرور، مسأله پلورالیسم، شبهات جدید راجع به امامت و معاد تشکیل می‌دهند.

در زمینه معاد نیز مباحث جاودانگی نفس، زندگی آخرت، دلایل عقلی مرتبط با آن و اشکالات مطرح شده در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.