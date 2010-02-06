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۱۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۱۱

"درآمدی بر کلام جدید" منتشر می‌شود

کتاب «درآمدی بر کلام جدید» تألیف محمد محمد رضایی به‌زودی از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر به شبهات دینی موجود در عصر جدید که ناشی از پیشرفت علوم تجربی و انسانی است، پاسخ می‌گوید و شامل مهم‌ترین مباحث فلسفه دین است.

کتاب حاضر در چهارده فصل تنظیم شده است. مباحثی که در کتاب « درآمدی بر کلام جدید» مطرح شده‌اند، اهم مباحث فلسفه دین را از جمله رابطه عقل و دین، بحث هرمنوتیک، براهین اثبات وجود خدا، مسأله شرور، مسأله پلورالیسم، شبهات جدید راجع به امامت و معاد تشکیل می‌دهند.

در زمینه معاد نیز مباحث جاودانگی نفس، زندگی آخرت، دلایل عقلی مرتبط با آن و اشکالات مطرح شده در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.

کد مطلب 1030778

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