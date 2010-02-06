به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر به شبهات دینی موجود در عصر جدید که ناشی از پیشرفت علوم تجربی و انسانی است، پاسخ میگوید و شامل مهمترین مباحث فلسفه دین است.
کتاب حاضر در چهارده فصل تنظیم شده است. مباحثی که در کتاب « درآمدی بر کلام جدید» مطرح شدهاند، اهم مباحث فلسفه دین را از جمله رابطه عقل و دین، بحث هرمنوتیک، براهین اثبات وجود خدا، مسأله شرور، مسأله پلورالیسم، شبهات جدید راجع به امامت و معاد تشکیل میدهند.
در زمینه معاد نیز مباحث جاودانگی نفس، زندگی آخرت، دلایل عقلی مرتبط با آن و اشکالات مطرح شده در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند.
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