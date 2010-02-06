آماده استقبال از نظامیان آمریکایی و انگلیسی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، طالبان افغانستان اعلام کرده که با کمربندهای انفجاری و سایر مواد منفجره در انتظار ورود نظامیان آمریکایی و انگلیسی به ولایت هلمند است.

این در حالی است که چهار هزار نفر از نیروهای انگلیسی به همراه نیروهای امنیتی افغانستان به زودی عملیات گسترده ای را در هلمند آغاز می کنند و در نشست روز گذشته وزیران دفاع سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو ) که در ترکیه برگزار شد طرح حمله گسترده به هلمند نیز مطرح شد.

در همین رابطه تعدادی از فرماندهان نظامی مستقر در هلمند وضعیت موجود در این منطقه را شبیه وضعیت موجود در جبهه های جنگ جهانی اول دانسته اند.

سرهنگ "نیک لاگ" از فرماندهان انگلیسی حاضر در هلمند که در صورت آغاز عملیات گسترده در این منطقه فرماندهی یگان پیش رو را بر عهده خواهد داشت در این باره می گوید: ما می دانیم روستاهایی که قرار است به آنها وارد شویم برای مدتها به عنوان سنگر نیروهای طالبان بوده است و از همین رو امکان مواجه با خطر در این روستاها بسیار زیاد است. ما می دانیم که اینجا یکی از خطرناک ترین مناطق جهان است و کاملا مطمئن هستیم که طالبان با ما مقابله خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، در حالی که آمریکا به همراه انگلیس و دولت افغانستان به دنبال مذاکره با اعضای میانه رو طالبان و استفاده از آنها در تامین امنیت افغانستان و حتی وارد کردن آنها در روند سیاسی این کشور است، تشدید عملیات در هلمند می تواند تاثیرات منفی زیادی بر روی این طرح داشته باشد.

از سوی دیگر طرح دیگری نیز از سوی آمریکا در مورد افغانستان در دست بررسی است و آن اینکه مناطق مختلف افغانستان را بصورت مرحله به مرحله از وجود طالبان و نیروهای القاعده پاکسازی کنند. اما کارشناسان امور دفاعی نسبت به این امر هشدار داده و اعلام کرده اند که تاثیرات منفی این طرح به مراتب بیشتر از طرح استفاده از طالبان در روند سیاسی افغانستان است.