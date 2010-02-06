رشد 11 هزار درصدی مایه کوبی دام سبک در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد اعلمی ظهر شنبه در نشست خبری در محل اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی افزود: در سال 1357، از مجموع دام‌های استان بیش از 40 هزار راس دام تحت پوشش عملیات واکسیناسیون بروسلوز قرار داشتند که این میزان در حال حاضر به بیش از 4 میلیون و 750 هزار راس افزایش یافته است.

معاون فنی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی بیماری تب مالت را از جمله بیماری‌های مشترک و خطرناک بین انسان و دام دانست که هرساله هزینه زیادی صرف درمان بیماران مبتلا به این بیماری می‌شود و اظهار داشت: با توجه به سیاست‌های دامپزشکی در جهت ارتقای بهداشت عمومی و کنترل بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، درصد آلودگی دام‌های مبتلا در استان از 4/1 درصد به 22/0 درصد کاهش یافته است که نتیجه این امر علاوه بر بهبود کیفیت محصولات، تاثیر مستقیم در سلامت جامعه انسانی می‌باشد.

اعلمی طاعون گاوی را از معضلاتی دانست که در سالیان قبل، خسارات هنگفتی را به صنعت دامپروری وارد می‌کرد و افزود: با اتخاذ تدابیر مناسب از سوی سازمان دامپزشکی و هماهنگی با سازمان‌های جهانی بهداشت، ایران در زمره کشورهایی قرار گرفت که طاعون گاوی در آن ریشه کن شده و در این زمینه نیز از سوی سازمان بهداشت جهانی، گواهی عاری بودن ایران از این بیماری به سازمان دامپزشکی کشور اهدا شده است.

وی تب برفکی را نیز یکی از مسری ترین بیماری‌های دامی و خطرناک دانست و گفت: با اجرای برنامه های پیشگیری و انجام فازهای هماهنگ مبارزه با تب برفکی، پوشش ایمنی دام‌های سبک در مقابل این بیماری از سال 57 تا کنون از 5 به ‌51 درصد و در دام‌های سنگین در سال‌های مذکور از 22 به 87 درصد رسیده است.