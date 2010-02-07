تصویربرداری "کلاه پهلوی" متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری بخشی از این مجموعه تلویزیونی به تازگی در ساوه به پایان رسیده است و هم اکنون گروه مشغول بازدید لوکیشن جدید برای ادامه کار هستند. البته کار تصویربرداری این مجموعه در فرانسه به سال آینده موکول شد.

"کلاه ‌پهلوی" ماجرای جوانی به نام فرخ را دنبال می‌کند که پس از ادامه تحصیل در فرانسه به ایران می‌آید و در شهری کوچک فرماندار می‌شود. در همین زمان با صدور فرمان کشف حجاب از سوی رضاخان او موظف به اجرای این فرمان می‌شود، اما...

داریوش فرهنگ، امین حیایی، امیرعلی دانایی، داریوش کاردان، شقایق فراهانی، رضا کیانیان، گوهر خیراندیش، ماه‌چهره خلیلی، فرهاد آئیش، جمشید شاه‌محمدی، رضا فیاضی، بهاره افشار، محمدرضا شریفی نیا، مریلا زارعی، عباس امیری، صالح میرزاآقایی، آناهیتا نعمتی، کاظم افرندنیا، شهره لرستانی، نیلوفر خوش خلق، سیروس گرجستانی، فرشید ابراهیمیان، داود رشیدی، بیوک میرزایی و نادر سلیمانی بازیگران مجموعه هستند.

رضا قدیانی دستیار کارگردان، فتانه محسنی منشی صحنه، مجتبی وحیدی برنامه‌ریز، حسن قلی‌زاده مدیر تصویربرداری، مشکین مهرگان مسعودی طراح صحنه، محمدامین کمال دکوراتور، سارا خالدی طراح لباس، مهین نویدی طراح گریم، بهمن حیدری صدابردار و مریم تخت‌کشیان عکاس در تولید "کلاه پهلوی" همکاری دارند که محصول گروه فیلم و سریال شبکه یک است.

ضیاء‌الدین دری با ساخت مجموعه تلویزیونی "کلاه پهلوی" بعد از "کیف انگلیسی" دومین تجربه مجموعه‌سازی خود را طی می‌کند. مجموعه "کلاه پهلوی" جزو تولید طولانی و زمان‌بری را تاکنون داشته است . 26 مرداد سال 82 دری خبر تولید این پروژه را اعلام کرد که به زودی کلید می‌خورد، اما این اتفاق نیفتاد. تا اینکه 19 اسفندماه همان سال اعلام شد با حضور بیش از 200 بازیگر اصلی و فرعی مجموعه در فرانسه کلید می‌خورد.

30 اردیبهشت سال 83 هم محمدعلی اسلامی تهیه‌کننده اول این پروژه خبر تولید این سریال را داد، اما 10 مرداد همان سال اعلام شد به دلیل عدم توافق نهایی با بازیگران تولید پروژه به تعویق افتاد.

چهار مهرماه سال 1383 تهیه‌کننده این پروژه تغییر کرد و محمدرضا تخت‌کشیان جایگزین او شد. در طول سال 83 هم مرتب خبر تولید این پروژه در لبنان و انتخاب بازیگران داده شد، اما اتفاقی نیفتاد، حتی در این سال دری فیلم سینمایی "شاخه گلی برای دبورا" را جلوی دوربین برد. تا اینکه در تابستان سال 84 این پروژه کلید خورد.

این پروژه دوبار در سال 86 و 87 متوقف شد اما دوباره کار خود را شروع کرد. گرچه ضیاء‌الدین دری معتقد است این توقف‌ها هیچ وقت مسئله پیچیده‌ای نبوده و توسط مطبوعات بزرگ شده است .