سجادی حسینی به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه را آرش برهانی بازنویسی کرده و تصویربرداری سه‌شنبه 20 بهمن‌ماه شروع می‌شود. تصویربرداری بخش‌هایی از این فیلم در تهران و سکانسهایی در شهرک دفاع مقدس انجام می‌گیرد.

وی افزود: داستان این فیلم درباره پزشکی است که پس از سالها نشانی از مادرش پیدا می‌کند، قصه در سال 62 روایت می‌شود. نصرالله رادش در این فیلم نقشی جدی دارد.

فرزین صابونی، عبدالرضا اکبری، محمد مین‌باشی و آذر فرامرزی بازیگران این فیلم هستند که در شبکه یک تولید می‌شود. علیرضا سبط احمدی تهیه‌کننده این فیلم 90 دقیقه‌ای است.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: مرتضی پورصمدی، صدابردار: محمد صالحی، گریم: مهری شیرازی، طراح صحنه و لباس: عباس بلوندی، مدیرتولید: محمود محمدطائمه، مدیر تدارکات: علی بهره‌مند، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: پرنیا کاظمی‌پور، دستیار دوم کارگردان: رضا زارع، منشی صحنه: هنگامه فرازمند.

کاوه سجادی حسینی فیلم‌های تلویزیونی "راه"، "نگرانی" و "فیلمساز کوچک" را کارگردانی کرده است.

