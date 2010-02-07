  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۲۲

رادش در "آتش زیر خاکستر" بازی می‌کند

رادش در "آتش زیر خاکستر" بازی می‌کند

نصرالله رادش در فیلم تلویزیونی "آتش زیر خاکستر" به کارگردانی کاوه سجادی حسینی مقابل دوربین می‌رود.

سجادی حسینی به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه را آرش برهانی بازنویسی کرده و تصویربرداری سه‌شنبه 20 بهمن‌ماه شروع می‌شود.  تصویربرداری بخش‌هایی از این فیلم در تهران و سکانسهایی در شهرک دفاع مقدس انجام می‌گیرد.

وی افزود: داستان این فیلم درباره پزشکی است که پس از سالها نشانی از مادرش پیدا می‌کند، قصه در سال 62 روایت می‌شود. نصرالله رادش در این فیلم نقشی جدی دارد.

فرزین صابونی، عبدالرضا اکبری، محمد مین‌باشی و آذر فرامرزی بازیگران این فیلم هستند که در شبکه یک تولید می‌شود. علیرضا سبط احمدی تهیه‌کننده این فیلم 90 دقیقه‌ای است.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: مرتضی پورصمدی، صدابردار: محمد صالحی، گریم: مهری شیرازی، طراح صحنه و لباس: عباس بلوندی، مدیرتولید: محمود محمدطائمه، مدیر تدارکات: علی بهره‌مند، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: پرنیا کاظمی‌پور، دستیار دوم کارگردان: رضا زارع، منشی صحنه: هنگامه فرازمند.

کاوه سجادی حسینی فیلم‌های تلویزیونی "راه"، "نگرانی" و "فیلمساز کوچک" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1030787

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها