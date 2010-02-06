هدفمندسازی یارانه ها نباید مردم را نگران کند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فریدون احمدی ظهر شنبه در همایش هدفمند کردن یارانه ها و تحول اقتصادی با بیان اینکه یارانه به حاملهای انرژی و اقلام اساسی جامعه تعلق می گیرد، افزود: پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه، حامل های انرژی و کالاهای اساسی به قیمت تمام شده عرضه می شوند، بنابراین 50 درصد درآمد ها به طور مستقیم به مردم پرداخت خواهد شد لذا بحث حذف یارانه مطرح نیست، بلکه در اجرای این طرح بازپرداخت یارانه به مردم ملاک کار قرار می گیرد و مباحث مربوطه به خوشه بندی در اولویتهای بعدی است.

وی با اشاره به نقش اصناف در اجرای درست هدفمند سازی یارانه ها ادامه داد: اصناف و مردم بازوی اجرایی این قانون هستند. دولت سیاستهای حمایتی از اقشار مختلف جامعه به خصوص اقشار ضعیف و کم درآمد برنامه ریزی کرده است.

احمدی افزود: از جمله اهداف اجرای این قانون، ایجاد زمینه برای رقابت تولید کنندگان داخلی است، به نحوی که کالا با قیمت کیفیت مناسب عرضه می شود.

معاون اداری و مالی وزارت بازرگانی گفت: پس از اجرای تدریجی این قانون رفاه در جامعه افزایش یافته و صنعتگران نیز می توانند براحتی با کالاهای خارجی رقابت کنند. البته در اجرای این قانون بخش خصوصی نقش بسیار مهمی ایفا می کند.

احمدی افزود: یارانه و مالیات دو ابزار کار دولت هستند به گونه ای که مالیات بر درآمد و یارانه برهزینه تعلق می گیرد.

وی ادامه داد: منابع تامین اعتبار یارانه در ایران از محل فروش نفت بر اقلام اساسی و حامل های انرژی تعلق می گیرد، بنابراین با توجه به افزایش جمعیت و در صورت اتمام منابع نفتی، ایران دچار مشکلات اقتصادی فراوان می شود و تنها با اجرای هدفمند سازی یارانه ها از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری خواهد شد.