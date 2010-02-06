فیلم سینمایی "بدل شیطان" به کارگردانی لی تاماهوری با سرمایه‌گذاری بلژیک به زودی کلید می‌خورد.

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر دامینیک کوپر در این فیلم دو نقش عدی ،پسر بزرگ صدام حسین و لطیف یحیی یکی از بدل‌های دیکتاتور سابق عراق را بر عهده خواهد داشت.فیلمنامه "بدل شیطان" بر اساس کتاب زندگی نامه لطیف یحیی با همین نام نوشته شده است.



لودیوین سانیه بازیگر جوان و نامدار سینمای فرانسه نیز در این فیلم نقش سراب همسر عدی صدام حسین را بازی می کند.استودیوی فیلمسازی کورسان بلژیک این فیلم را بر اساس فیلمنامه اقتباسی به قلم مایکل تامس تهیه می کند.فیلمبرداری این فیلم هفته آینده در جزیره مالت آغاز می‌شود.



تاماهوری پیش از این فیلم هایی چون "روزگاری جنگجویانی بودند" و "روز دیگر بمیر" را کارگردانی کرده است.

