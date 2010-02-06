ساختمان عمارت شهرداری ساری افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی حجازی شهردار مرکز استان در مراسم افتتاح رسمی این پروژه در سخنانی اظهار داشت: ساختمان شهرداری ساری به عنوان مجهزترین و بلندمرتبه ترین ساختمان اداری استان بوده است.

وی خاطر نشان کرد:این ساختمان که 13 سال پیش کلنگ خورده بود در ایام الله دهه مبارکه فجر امسال افتتاح شده و این در حالی است که تا قبل از سال 86 تنها 30 درصد پیشرفت پروژه داشته و مابقی کارها با همت بی شائبه کادر شهرداری در مدت زمان دو سال انجام شده است.

به گفته وی، این ساختمان مجهز به سیستم های الکترونیکی پیشرفته و مدرن بوده و شهر ساری به صورت کامل در تمامی ساعات شبانه روز در نگاه مراقبتی شهرداری است و تمامی اتفاقات و حوادث غیر مترقبه و حتی ترافیکی و خدماتی با دوربین های مجهز و ارتباطات اینترنتی ارزیابی مستمر می شوند و نقطه کوری برای شهرداری باقی نمی ماند و این اتفاق جدید سرعت و کیفیت خدمات رسانی شهرداری را بطور کامل متحول خواهد کرد.

حجازی تصریح کرد:شهروندان عزیز ساروی می توانند بدون مراجعه به شهرداری و از همان منزل، بسیاری از خدمات را دریافت دارند و یا پاسخ سئوالات و استعلامات خود را به صورت الکترونیکی دریافت دارند.

وی با بیان اینکه این ساختمان دارای یک لابی بسیار گسترده و وسیع برای استقرار ارباب رجوع با نصب LCD مانع از ایجاد کسالت و خستگی های زودرس می شود یادآور شد: تسلط الکترونیکی شهردار و مدیران شهرداری بر چگونگی پاسخگویی پرسنل به ارباب رجوع ست از طریق الکترونیکی رویت می شود.

حجازی با اشاره به هزینه 60 میلیارد ریالی برای تسریع در ساخت این عمارت بزرگ در مرکز استان طی دو سال اخیر افزود: تمامی اتاقهای این ساختمان، open بوده و امکان اشرافیت فیزیکی معاونین و مدیران شهرداری بر چگونگی عملکرد کارکنان به 100 درصد افزایش خواهد یافت.