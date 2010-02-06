38 طرح مخابراتی در ایلام به بهره ‌برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیرعامل شرکت مخابرات استان ایلام بعد از ظهر شنبه در این مراسم گفت: این طرح‌ها شامل سوئیچ مخابراتی، سایت بی‌تی‌اس، رپیتر تلفن همراه، فیبر نوری و شبکه دسترسی به دیتا، توسعه شبکه کابل شهری و... است.

وی بیان داشت: برای اجرای این تعداد طرح مخابراتی در ایلام در مجموع بیش از 56 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: با افتتاح این تعداد طرح مخابراتی، در چهار سال گذشته در مجموع حدود 800 طرح در استان ایلام در بخش مخابرات به بهره ‌برداری رسیده است.

وی یادآور شد: میزان اعتبار برای اجرای این طرحها از محل منابع استانی و ملی برای اجرای این تعداد طرح مخابراتی در استان ایلام هزینه شده است.







