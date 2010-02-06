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۱۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۵۲

38 طرح مخابراتی در ایلام به بهره ‌برداری رسید

38 طرح مخابراتی در ایلام به بهره ‌برداری رسید

ایلام - خبرگزاری مهر: 38 طرح مخابراتی در مراسمی با حضور مسئولان در ایلام به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیرعامل شرکت مخابرات استان ایلام بعد از ظهر شنبه در این مراسم گفت: این طرح‌ها شامل سوئیچ مخابراتی، سایت بی‌تی‌اس، رپیتر تلفن همراه، فیبر نوری و شبکه دسترسی به دیتا، توسعه شبکه کابل شهری و... است.

وی بیان داشت: برای اجرای این تعداد طرح مخابراتی در ایلام در مجموع بیش از 56 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است. 

این مسئول خاطرنشان کرد: با افتتاح این تعداد طرح مخابراتی، در چهار سال گذشته در مجموع حدود 800 طرح در استان ایلام در بخش مخابرات به بهره ‌برداری رسیده است.

وی یادآور شد: میزان اعتبار برای اجرای این طرحها از محل منابع استانی و ملی برای اجرای این تعداد طرح مخابراتی در استان ایلام هزینه شده است.



 

کد مطلب 1030796

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