پروژه های دهه فجر متعلق به شخص و حزب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قائم شهر، سید علی ادیانی راد ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه خط لوله تغذیه 24 اینچ گاز جویبار به قائم شهر اظهار داشت: پروژه هایی که در دهه فجر به بهره برداری می رسد متعلق به نظام و انقلاب است.

ادیانی راد با اشاره به اینکه فلسفه وجودی نهضت های دینی مبتنی بر باور ارائه خدمت به مردم است، افزود: انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت تا هم از جهت دنیوی و معنوی به مردم خدمت رسانی کند.

وی با بیان اینکه رویکرد انقلاب اسلامی اصلاح نیازهای مردم و ساماندهی اخلاقی و هنجارهای اعتقادی آنان است، یادآور شد: هر برنامه و توسعه ای که در کشور صورت می گیرد ابتدا باید در کارنامه نظام ثبت شود و هیچ دولت و وزیری حق ندارد آن را به نام خود تمام کند.

نماینده مردم قائم شهر، جویبار و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه توسعه کشور به برکت انقلاب و از ثمرات نظام اسلامی است، گفت: پس از نظام این دستاوردها در کارنامه دولت ثبت می شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از زیرساخت های جدی قائم شهر نیاز به توسعه در حوزه انرژی است، یادآور شد: قائم شهر در سال 86در بدترین وضعیت فشار گازی بود و با به بهره برداری رسیدن این پروژه قائم شهر در بهترین وضعیت مازندران قرار دارد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این خط لوله یک گنج خفته در جاده قائم شهر به جویبار است، خاطرنشان کرد: تقویت فشار گاز شهرستان قائم شهر بستر لازم برای حضور سرمایه گذاران در شهر را فراهم می کند.