هرمزگان رتبه 14 آمار طلاق در کشور را داراست

علیرضا پاکدامن در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان کرد: در استان هرمزگان به ازای هر 14 ازدواج یک طلاق صورت می گیرد که این امر باید هر چه بیشتر با فرهنگسازی صحیح کاهش یابد.

وی ادامه داد: متوسط طلاق در کشور به ازای هر هشت ازدواج یک طلاق صورت می‌‌گیرد که در استان این آمار از نرم کشوری پایین تر است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری هرمزگان اظهار داشت: در تهران نیز به ازای هر چهار ازدواج یک طلاق صورت می‌گیرد که نشان دهنده از بین رفتن اهمیت و قداست این امر الهی در این شهر است.

پاکدامن عنوان کرد: مسئولان و دستندرکاران این امر باید با برگزاری مشاوره‌ ها و کلاسهای اموزشی امر ازدواج را برای جوانان به صورت صحیح نشان و آنها را با واقعیتها آشنا سازند.