طوفان در کهنوج 50 روستا را در محاصره سیل قرار داد

عباس اطمینانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: بارش باران از روز گذشته در شهرستان کهنوج آغاز شد و به دلیل شدت باران رودخانه های فصلی منطقه طغیان کردند که در نتیجه 50 روستا در محاصره سیل قرار گرفت.

وی افزود: بیشتر این روستاها در بخش "فاریاب" و شهر کهنوج می باشند که با تلاش ماموران امدادی در منطقه هم اکنون راه همه این روستاها باز شده است و امداد رسانی به سیل زدگان ادامه دارد.

اطمینانی خاطر نشان کرد: بر اثر طغیان رودخانه مرکزی شهر کهنوج نیز تمام خانه های اطراف رودخانه دچار آبگرفتگی شدند که بیشتر شامل شهرک جانبازان و شهرک اطراف پل سمیه می باشد.

فرماندار کهنوج افزود: یک محور روستایی نیز در این منطقه مسدود شده است و بسیاری از مزارع نیز دچار آبگرفتگی شده اند.

وی همچنین از قطع شدن برق پنج روستا در کهنوج خبر داد.

وی عنوان کرد: هم اکنون ماشینهای سنگین درحال لایروبی رودخانه های شهرستان بخصوص رودخانه اصلی شهر کهنوج می باشند و کار شناسایی و امداد اولیه به پایان رسیده است و در حال خاکریز سازی در اطراف روستاهای در معرض سیل هستیم.

اطمینانی با اشاره به لزوم هوشیاری مردم و دوری از مسیر سیلابها افزود: احتمال بارش باران و وقع سیل مجدد در منطقه وجود دارد.