سعید ممبینی در گفتگو خبرنگار مهر در اهواز عنوان کرد: ارائه تضمین اصل و فرع سرمایه از جانب دولت ایران و ایجاد تسهیلات جدید برای سرمایه‌گذاری و همچنین صدور مجوز مشارکت سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور در اجرای طرح‌های داخلی بخشی از اقدامات دولت در جذب بیشتر سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج است.

وی با بیان اینکه با برنامه‌های از پیش طراحی شده، میزان آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از بحران جاری اقتصادی به حداقل رسانده است، افزود: خوزستان به عنوان یکی از قطب‌های صنعت و کشاورزی کشور هم اکنون در مسیر اصل 44 با مشارکت بخش خصوصی در حرکت است.

ممبینی همچنین از تهیه 117طرح از سوی دستگاه‌‌های اجرایی برای ارائه به سرمایه‌‌گذاران خبر داد و گفت: این طرح‌ها اغلب در زمینه کشاورزی، دامپروری، شیلات، پتروشیمی، فولاد، نیروگاه‌‌های آبی، حرارتی و بادی با تکنولوژی نوین، میراث فرهنگی و گردشگری و ساخت مراکز توریستی است.

وی زمان برگزاری همایش دو روزه بین‌المللی فرصت‌‌های سرمایه‌‌گذاری خوزستان را 26 فروردین ماه سال 89 اعلام کرد و خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران داخلی، خارجی و نیز ایرانیان مقیم خارج کشور از شرکت در این همایش و سرمایه‌‌گذاری در طرح‌‌های پیشنهاد شده استقبال خوبی نشان داده و در مورد برخی پروژه‌‌ها نیز مذاکراتی با آنان صورت گرفته است.

دبیر این همایش از اعزام هیئت‌های کارشناسی به برخی کشورها با همکاری سفارتخانه‌های ایران در آن کشورها خبر داد و گفت: اخیراً هیئتی بلندپایه به همراه استاندار خوزستان به کشورهای چین و ترکیه برای بررسی زمینه‌ و امکان سرمایه‌‌گذاری چینی‌ها در استان و معرفی توانمندی‌‌ها و استعدادهای خوزستان سفر کردند و در آینده نیز هیئتی دیگری به همین منظور به قطر اعزام خواهند شد.

همچنین استاندار خوزستان اظهار داشت: دولت سه میلیارد و 700 میلیون دلار را به عنوان تضمین لازم برای سرمایه‌گذاری در خوزستان اختصاص داده است.

سید جعفر حجازی افزود: با اخصاص این میزان تضمین مالی برای سرمایه‌گذاران خارجی در استان، سرمایه‌گذاران می‌توانند با اعتماد بیشتری در استان سرمایه‌گذاری کنند.