تحویل 10هزار واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، شمس الدین درویش پور در دومین همایش خیرین نیکوکار کشورکه به میزبانی استان هرمزگان در محل سالن جلسات نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس برگزار شد، گفت: هدف از برگزاری این همایش هم اندیشی و ارتباط با حوزه معاونت مشارکتها در زمینه جلب، جذب و ایجاد مسکن، جهیزیه و فراهم کردن شرایط ازدواج جوانان است.

وی افزود: 13 استان در بین 30 استان کشور از یارانه مسکن استفاده کرده اند و در طول چهار سال اخیر 10 هزار واحد مسکونی به مددجویان تحت پوشش بهزیستی کشور اعطا شده است که سهم هرمزگان از این تعداد 286 واحد بوده است.

وی بیان کرد: 11 هزار و 500 واحد مسکن مددجویان نیز در حال ساخت و ساز است و ظرف مدت دو سال به اتمام رسیده وتحویل مددجویان می شود.

به گفته وی اعتبارات دولتی سازمان بهزیستی کشور در سال جاری هفت میلیارد تومان است.

درویش پور در خصوص جهیزیه مددجویان خاطرنشان کرد: در سال گذشته اعتبارات جهیزیه مددجویان 90 میلیاردریال بوده است که 900هزار و500 زوج جوان را تحت پوشش قرار می دهد.

به گفته وی، امسال رقم ناچیزی در این زمینه در نظر گرفته شده است و این مبلغ در برگیرنده جهیزیه دو هزار نفر با سرانه 10 میلیون ریال است.

شمس الدین میزان مشارکتهای مردمی و خیرین کشور در سال اخیر 128 میلیارد تومان اعلام کرد که امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 32درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به ایجاد 65 هزار فرصت شغلی برای جامعه هدف در سال گذشته اظهارکرد: امسال مستمر بگیران مبلغ حداقل 32هزار تا60 هزار تومان دریافت می کنند.